El GOB es concentrarà aquest dissabte per la massificació turística de Menorca

Aquest dissabte, el Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) ha convocat una concentració a Menorca per denunciar la creixent massificació turística i els seus impactes. Segons l’entitat ecologista, el 2024 «s’han tornat a superar els registres de turistes dels anys anteriors» mentre que el Consell Insular ha anunciat «un increment substancial de la promoció turística».

Els ecologistes han posat de manifest el retrocés econòmic que ha patit Balears malgrat l’augment del turisme. A principis de segle, l’arxipèlag ocupava la posició 46 a Europa en renda per càpita, però el 2023 ha caigut fins al lloc 148. «Aquest descens es produeix mentre el nombre de turistes ha crescut de forma vertiginosa», han lamentat, subratllant que «la massificació perjudica la rendibilitat econòmica».

A més, el GOB ha criticat els efectes ambientals i infraestructurals de la massificació turística. Han destacat que la pressió demogràfica ha superat les 200.000 persones durant 43 dies aquest any, arribant a un màxim de 232.000 el 10 d’agost. Això, han dit, provoca «saturació sistemàtica» en moltes platges, com Cala Mitjana, on l’ocupació ha estat vuit vegades superior al límit recomanat, fins i tot després d’ampliar l’aparcament.

També han alertat de l’impacte sobre l’accés a l’habitatge. Segons el GOB, Balears és la comunitat amb els preus més elevats de compra d’habitatge i la segona en preus de lloguer. «Tenir una casa suposa, de mitjana, un 63 per cent del salari», han assenyalat, afegint que a Menorca hi ha unes 85.000 places turístiques reconegudes, de les quals 30.000 corresponen a habitatges de lloguer turístic, representant unes 5.800 cases. «Si no es regula aquesta situació, les noves construccions també acabaran en lloguer turístic o en mans de compradors estrangers amb alt poder adquisitiu», han advertit.

L’entitat ha conclòs que aquesta problemàtica està «deixant tota una generació sense projecte de vida» i ha fet una crida a posar en marxa polítiques que garanteixin un futur sostenible i habitable per als menorquins.