Santa Eulària des Riu abona 169 ajudes per al lloguer concedides a residents del municipi

L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu ha fet efectiu el pagament de les 169 ajudes per al lloguer concedides a residents en el municipi. Aquest tipus de subvenció és un suport perquè les famílies vegin reduïda la pressió que sofreixen a l'hora d'assumir una despesa tan important com el de la renda d'un habitatge.

Enguany, la quantia màxima de l'ajuda s'ha vist incrementada en 200 euros en el cas de menors de 35 anys o majors de 65. En ser col·lectius amb més dificultats per a assumir aquesta despesa, l'import màxim ascendeix fins als 1.807,73 euros. Aquestes ajudes són compatibles amb altres subvencions que puguin oferir altres administracions per a la mateixa finalitat.

Pertanyents al pla ‘Santa Eulària crea futur!’ per a afavorir l'accés a l'habitatge, s'han destinat un total de 250.000 euros. L'import màxim de les ajudes es distribueix de la manera següent: Dues mensualitats i mitja o 1.800 € (menors de 35 anys i majors de 65), prenent com a referència la mitjana de les mensualitats dels mesos maig i juny 2024); o dues mensualitats o 1.600 € (per a la resta), agafant com a referència la mitjana de les mensualitats dels mesos maig i juny 2024.

Des de la presentació de la convocatòria, s'han rebut un total de 241 sol·licituds. Una vegada vençut el termini de presentació d'al·legacions a la Resolució Provisional de la convocatòria, aprovada mitjançant Junta de Govern Local de data 22 de novembre de 2024 i amb un període d'al·legacions de deu dies hàbils, finalment se n'han concedit 169.

Enguany s'han aprovat diferents novetats, especialment quant a la quantia de les ajudes i els límits de renda per a poder sol·licitar-les. Aquests canvis pretenen adaptar aquestes línies de suport a les famílies als nous escenaris de preus de l'habitatge. Per al regidor de Promoció econòmica, Hisenda i Economia, Miguel Tur «l'accés a l'habitatge continua sent un dels principals reptes que enfronta la nostra illa. Som conscients de les dificultats que moltes famílies tenen per a accedir a una llar digna, i per això hem donat prioritat i celeritat a la tramitació d'aquestes ajudes al lloguer. Continuarem treballant per a implementar mesures que abordin aquest problema estructural, sempre posant a les persones en el centre de les nostres polítiques».