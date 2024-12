El SOIB forma 370 nous conductors d'autobusos i camions de mercaderies

El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia, ha impulsat la formació de 370 persones (139 desocupades i 231 ocupades) a través de les convocatòries de formació en treball per a persones ocupades i desocupades 2024–2026, per capacitar conductors professionals tant de servei de transport de viatgers (autobusos) com de transport de mercaderies, feines molt especialitzades que suposen una demanda a les illes per la manca de professionals que hi ha actualment.

La programació formativa, que es va iniciar el mes de març de 2024, té continuïtat fins al 31 de març de 2026. Aquesta iniciativa va ser preparada amb la Federació Empresarial Balear de Transports (FEBT).

Es tracta d’una professió amb una exigent acreditació i representa, a més, un desafiament econòmic considerable per als interessats a causa dels seus costos associats. En aquest sentit, la secretaria autonòmica de Treball, Ocupació i Diàleg social, Catalina Cabrer, ha remarcat: «hem donat resposta a una demanda del sector, que ha estat tot un èxit amb un temps rècord. Fem feina per casar la demanda de formació SOIB amb les necessitats que ens trasllada amb el mercat laboral».

A més, ha incidit: «amb aquesta formació facilitem l’accés a llocs de feina de difícil cobertura com són els conductors professionals».

Per la seva part, Petra Mut de la FEBT ha afirmat: «just arribar aquest Govern, els vàrem demanar aquest tipus de formació, i en temps rècord, han estat capaços de treure una línia d’ajudes on els resultats demostren l’acceptació i l’ajuda que estan donant al sector».

L’objectiu és finançar la formació adreçada a persones treballadores desocupades i ocupades amb l’objectiu, per una banda, de millorar les competències professionals, l’ocupabilitat i la cobertura de les necessitats de les empreses. I, per una altra banda, oferir una formació ajustada a les necessitats del mercat de treball, que atengui els requisits de productivitat i de competitivitat de les empreses.