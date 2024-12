Residències de les Balears celebren Nadal amb activitats i menjades especials per als usuaris

Els usuaris dels centres gestionats per la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal compten aquestes festes, com és habitual per aquestes dates, amb activitats i menú dels àpats dels dies principals dissenyats especialment.

Així, les residències Son Tugores (Palma), Son Güells (Palma), Son Llebre (Marratxí), Can Raspalls (Sant Josep), Can Blai (Santa Eulària) i Sa Serra (Sant Antoni) han celebrat els dies previs, per exemple, sortides per veure els llums de Nadal dels seus respectius municipis, xocolatades o visites dels alumnes dels centres educatius.

De la mateixa manera, tots aquests centres han previst menús especials per a la nit de Nadal (24 de desembre), el dinar de Nadal (25 de desembre), de la segona festa (26 de desembre), pel sopar de nit de Cap d’Any (31 de desembre), pel dinar de Cap d'Any (1 de gener) i pel de Reis (6 de gener).

S’hi ha previst, depenent del centre i de les tradicions de cada illa: sopa farcida, escaldums, porcella, canelons, sofrit pagès, flaó i salsa de Nadal, torrons, el raïm de la nit Cap d’Any i el tortell de Reis. Lògicament, tenint en compte i adaptant els plats a les particularitats dietètiques de cada usuari.