El Servei de Bombers de Mallorca incorporarà un helicòpter d’emergències els 365 dies de l’any

El Consell de Mallorca ha iniciat els tràmits per incorporar un helicòpter, que es destinarà al Servei de Bombers de Mallorca. Es tracta d’una reivindicació històrica del servei d’emergències de la institució insular, molt necessària per al desenvolupament de la seva feina. L’anunci l’ha fet el president de Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, acompanyat pel conseller d’Hisenda i Funció Pública, Rafel Bosch. La incorporació del futur helicòpter d’emergències suposarà una inversió d’un milió d’euros.

El president Galmès ha assegurat que «avui fem realitat una antiga reivindicació del servei d’emergències del Consell de Mallorca que suposarà un abans i un després per al desenvolupament de la seva feina». Galmés ha afirmat que «en aquesta legislatura estem destinant més recursos que mai per poder dotar els bombers de les millors eines. Perquè, com sempre diem, tenim molt clar que hem de cuidar aquells que es juguen la vida per protegir-nos». En aquest sentit, el president de la institució insular ha destacat que «des del 2023 hem augmentat la seva dotació pressupostària en un 30% per renovar i millorar el parc mòbil, l’equipament del servei d’emergència i les infraestructures amb la construcció dels futurs parcs de Manacor i Es Migjorn de Santanyí».

El nou helicòpter donarà servei al cos dels Bombers de Mallorca, i en especial al Grup de Rescat de Muntanya, que en els darrers 10 anys ha triplicat el nombre de rescats (de 100 a 300 sortides anuals de mitjana). L’helicòpter participarà, sobretot, en els rescats de muntanya, als incendis forestals i en els accidents de trànsit. Així mateix, el president Galmés ha agraït a la Guàrdia Civil i a Salvament Marítim «tota la seva col·laboració durant tots aquests anys, posant a la nostra disposició, en nombroses ocasions, els seus helicòpters per al nostre servei d'emergències, fet que ens ha permès salvar moltes vides».

L’aeronau tendrà capacitat de transportar equip i personal. Per donar resposta als rescats, estarà equipat amb un cabrestant de gran capacitat, amb una cistella de rescat per a persones ferides, amb una llitera adaptada per evacuar víctimes immobilitzades i amb un equip d’oxigen i desfibril·lador. De cara a l’extinció d’incendis, comptarà amb un cubell d’aigua amb capacitat ajustable i una càmera tèrmica. Per donar suport als accidents de trànsit tindrà un equip mèdic, un equip complet per l’excarceració en accidents de trànsit, càmeres que poden transmetre a temps real i la capacitat de transport de ferits. Així mateix, escurçarà el temps de resposta a 5 minuts i permetrà arribar a qualsevol punt de l'illa en només 15 minuts. Fins i tot a punts de difícil accés com Formentor i sa Calobra.

Inversió en els Bombers de Mallorca

Durant aquesta legislatura el Consell de Mallorca ha refermat el compromís amb els Bombers de Mallorca, amb la renovació i millora de les infraestructures, el parc mòbil i l’equipament del servei d’emergència.

La institució insular ja treballa en un pla general d’infraestructures dels bombers per modernitzar les instal·lacions dels parcs ja existents i per dotar-los dels recursos necessaris, tant de vehicles com d’equipaments. La reforma integral del parc de Manacor és a la darrera fase, ja s’ha iniciat la construcció del parc nou de Santanyí i el servei es reagruparà a la futura prefectura de Marratxí.

D’una banda, els Bombers de Mallorca han modernitzat el seu parc mòbil amb dos vehicles nous, dues bombes urbanes lleugeres (unitats molt versàtils concebudes per intervenir en incendis urbans i rescats en accidents de trànsit) més eficients i tecnològiques, que complementen la flota actual dels bombers i que els doten de millors eines per poder atendre qualsevol emergència.

De l’altra, la Direcció Insular d’Emergències ha renovat de forma integral els uniformes de protecció que utilitzen els Bombers de Mallorca durant les operacions d’extinció d’incendis en espais confinats. Són equips dissenyats amb múltiples capes, que proporcionen la protecció completa requerida per als bombers en situacions d’incendi estructural.

25 anys del grup de Rescat de Muntanya

A la presentació hi ha assistit alguns dels fundadors del grup de Rescat de Muntanya que l’any que ve complirà 25 anys. Tres d’ells continuen encara en actiu. Un grup que, segons el president Galmés, va suposar una fita per Mallorca pel seu servei especialitzat.

Llorenç Galmés ha agraït la seva tasca i ha destacat l’evolució creixent i la importància d’aquest equip, ja que en els darrers anys el nombre de rescats a la muntanya no ha parat de créixer.