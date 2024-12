El Consell de Mallorca reconeix la feina de la UOM en la primera Fira de la Gent Gran

La Universitat Oberta per a Majors (UOM) ha rebut el reconeixement del Consell de Mallorca per la seva tasca en la promoció de l’envelliment actiu durant aquests anys.

La Universitat Oberta per a Majors de la UIB s’adreça a persones més grans de 50 anys que tenguin interès per participar en algun dels programes o activitats oferts per la Universitat, i hi ha unes 800 persones, de totes les Illes, que hi estan matriculades.

A la Fira de la Gent Gran de Sineu, el Consell de Mallorca va reconèixer també la feina d’altres entitats com ara la Federació de Gent Gran de Marratxí, la Federació de Gent Gran de Palma, la Federació de Gent Gran de la Part Forana, el Patronat Obrer i les llars de gent gran de Manacor i de Felanitx.