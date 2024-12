«Vine a demanar seny en el turisme», nova acció de 'Via Menorca' el 28 de desembre

'Via Menorca', la campanya impulsada pel GOB Menorca, convoca un nou acte per a protestar contra la massificació turística i les greus conseqüències que se'n desprenen. Serà el dissabte 28 de desembre a la plaça Conquesta de Maó: «Vine a demanar seny en el turisme».

L’illa cada any incrementa el nombre de turistes; la creixent pressió humana sobre Menorca incideix negativament sobre els espais emblemàtics, sobre els recursos d’aigua, el consum d’energia o la producció de residus. També pressiona a escala social fent cada vegada més inviable l’accés a l’habitatge, desfent la xarxa comercial dels barris i augmentant els costos de la vida.

«Però és que resulta que, a mesura que augmenta el nombre de turistes, va baixant la renda per càpita, ho diuen les dades», afirma el GOB. Les Balears obtenia més renda per càpita amb un terç dels turistes actuals, «quan venia una tercera part del que hi ha ara, es repartia molt millor», sentència.

«Continuar creixent ja només pot voler dir viure cada vegada pitjor. És com un model extractivista que genera diners que no es queden a l’illa i que es va traduint en una pèrdua de qualitat de vida dels residents», denúncia.

En paral·lel a la degradació de l’illa, aquest 2025, el Consell Insular de Menorca planteja un increment del 45% en els fons públics destinats a la promoció turística. «Mentre retalla en les ajudes al transport públic, mentre no soluciona el tema de l’habitatge, mentre destina diners a canviar el Pla Territorial que ha fet d’aquesta illa un lloc diferenciat per a viure», assenyala.

El GOB clama: «La Menorca que es ven a les postals no és la que la gent es troba quan ve. És una imatge enganyosa, basada en el valor que tenen els paisatges que s’han sabut conservar, però que ara s’usen per atreure un excés de gent que ja no aporta riquesa als menorquins».

Des del GOB Menorca volen combatre aquesta dinàmica suïcida i que el turisme tengui la dimensió adequada. Per això, conviden a participar de la nova acció de Via Menorca, una campanya de protestes i propostes «disposada a recuperar un camí propi, que eviti que l’illa segueixi els errors d’altres indrets».

La cita és el dissabte dia 28 de desembre, a les 10.30 hores, a la Plaça Conquesta de Maó. Es necessita gent per a construir una gràfica humana.