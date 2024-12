EAPN Illes Balears també abandona el Pacte per la Sostenibilitat per no ser «veritablement participatiu»

L'assemblea d'EAPN-Illes Balears ha decidit per unanimitat suspendre la seva participació al Pacte per la Sostenibilitat després d'haver comprovat que «ni la metodologia, ni les dinàmiques» d'aquest «són les pròpies d'un procés veritablement participatiu».

En un comunicat, EAPN ha recordat que aquest Pacte havia de ser una oportunitat per a debatre sobre un futur econòmic, ambiental i social just i sostenible per a les Balears i consensuar les polítiques i mesures que s'havien de desenvolupar per a aconseguir-ho.

Tot i això, han afegit que l'«absència de rigor» en la convocatòria de les trobades, la «inexplicable decisió» de no recollir en acta el que es debatia, la manca de transparència en els criteris d'avaluació de les propostes, i, sobre tot i això, la sensació que el Pacte «només aspira a validar polítiques i accions ja decidides, han fet que l'assemblea de la Xarxa adopti unànimement aquesta decisió».

Així, han recordat que, en un primer moment, EAPN no va ser convocada a participar a les taules de treball, ni es va convidar cap entitat del Tercer Sector Social. «Per a combatre la contradicció que suposava treballar un pacte per la sostenibilitat sense comptar amb les persones en situació de vulnerabilitat i les entitats i xarxes que les acompanyen, EAPN va sol·licitar amb insistència la seva inclusió a les taules».

Mentre es resolia la petició, han explicat, la Xarxa participava a la taula de sostenibilitat social a través del Fòrum de la Societat Civil, del qual és membre i amb què compartia la preocupació pel funcionament, metodologia i rerefons del Pacte «orientat exclusivament al turisme».

Finalment, EAPN ha subratllat que continuaran reivindicant la governança, entesa no només com la col·laboració de les administracions i la societat civil, sinó com la cocreació i coresponsabilitat en el disseny, implementació i avaluació de les polítiques públiques.

Per tot això, expliquen que la decisió presa no s'ha d'interpretar com un abandó definitiu, sinó com «una crida a repensar la manera de fomentar la participació de la societat civil en general i del tercer sector social en particular».