El Consell presenta la nova identitat turística de Mallorca: «Neix de l’ADN de l’illa»

El Consell de Mallorca ha presentat aquest dilluns la nova identitat turística per a Mallorca des d'una «estratègia polivalent» i des de «la gestió de ser no sols una destinació turística, sinó també i, per damunt de tot, la llar dels seus residents».

El president del Consell, Llorenç Galmés, el conseller de Turisme José Marcial Rodríguez, la directora de Turisme Susanna Sciacovelli i l'expert en marca Andy Stalman, amb l'equip TOTEM Brànding, han estat els encarregats de presentar la nova estratègia, fruit «d'un any d'anàlisi profunda i de cerca dels referents més íntims descoberts pels habitants de l'illa per a fer del turisme una activitat pròspera i responsable, respectant límits socials i mediambientals».

D'aquesta manera, expliquen, «Mallorca es posiciona com un model de futur en què l'autenticitat i la responsabilitat s'entrellacen per a crear una experiència que honra la seva rica herència cultural mentre abraça possibilitats noves. Per a això, l'illa llança una nova marca que fa valer el passat, alhora que construeix un futur esperançador, de convivència i responsable, redefinint la seva identitat. L'essència d'aquesta transformació radica a capturar la identitat en evolució de Mallorca. En combinar tradició i innovació, l'estratègia es basarà a oferir experiències als visitants que vulguin viure l'illa des del respecte i la cerca de vivències úniques com a residents temporals que són».

A més, han assenyalat que, amb la finalitat que el resultat de l'estratègia i de la marca siguin reflex dels objectius que es desitgen compartir, «aquesta acció s'ha duit a terme a partir d'una escolta activa i de la comprensió, mitjançant la recopilació de narrativa compartida de respecte, col·laboració i orgull». TOTEM Brànding, adjudicatari del contracte de realització d'aquest treball, va dur a terme un cicle de prop de 100 entrevistes i trobades amb una representació àmplia del teixit social i econòmic de l'illa en les quals es varen recollir les visions, preocupacions i aspiracions dels mallorquins sobre el futur del turisme a la seva illa. «En cadascuna d'aquestes trobades es va parlar de turisme responsable i de convivència, així com de la importància de mantenir l'essència de l'illa per a continuar sent una destinació única, de referència internacional, alhora que un bon lloc per a desenvolupar el projecte de vida», expliquen.

«Autenticitat», la nova consigna

Arran d'aquestes accions s'ha desenvolupat tota una estratègia de marca que abasta totes i cadascuna de les accions que es duen a terme dins de l'àrea de Turisme i de la Fundació Mallorca Turisme (FMT) del Consell de Mallorca, i que tenen per finalitat «promoure la convivència social i mediambiental en un marc de desenvolupament sostenible».

A més, s'ha creat una marca nova en la qual «s'aglutinen alguns dels elements més diferenciadors de l'illa, com són els seus colors i tonalitats. La tradició i l'artesania s'integren també com a elements configuradors de la nova imatge de la marca, inspirant els dibuixos de l’ikat o teles de llengües de Mallorca».

D'altra banda, s'han establert dos eslògans principals: l’adreçat als residents a l'illa, per als quals Mallorca és 'Ca nostra', i als residents temporals o visitants, per als quals presenten Mallorca com 'L'illa del demà', «deixant patent que esperam el seu respecte i amor per la terra que visitaran, igual que si fos casa seva».

En resum, volen projectar Mallorca com «una destinació purament experiencial, no sols per a visitar, sinó un lloc per a pertànyer. L'hospitalitat es concep com una invitació a formar part de la seva història i, viceversa, Mallorca convida a convertir-se en part intrínseca de qui la gaudeix. Per a això, l'illa es posiciona com una destinació on l'artesania es troba amb la tecnologia, i on la humanitat es connecta amb si mateixa i amb el seu entorn».