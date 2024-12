El GOB celebra la seva diada i vota la presidència de l'entitat

Aquest dissabte, 14 de desembre, el Grup Balear d'Ornitologia (GOB) celebra la seva diada, una jornada per als socis i simpatitzants de l'entitat plena d'activitats: presentació del llibret de la Contracimera Social del Turisme, sortida ornitològica, assemblea de socis i pica-pica per a acabar. La trobada serà a la sala Polivalent d’Es Molinar, Montuïri, a partir de les 11 hores.

El passat 5 de desembre, en Junta extraordinària, Margalida Ramis va presentar la seva dimissió com a presidenta del GOB Mallorca i va agafar el relleu Teresa Cuennet, en el marc d’un «procés de transició planificada» que passarà per assamblea de socis aquest proper dissabte. Aquesta dimissió no afecta les funcions de Ramis com a portaveu i responsable de campanyes de territori, que exerceix en el GOB desde 2007.

Margalida Ramis va ser elegida el desembre de 2023 com a presidenta – càrrec que va assumir de manera «no remunerada, voluntària i temporal» – en el marc d’una candidatura unitària que va ser votada pels socis a l’assemblea general. Amb aquesta candidatura 14 dones s’integraven a la junta directiva amb els objectius de «reforçar la Junta Directiva i la feina conjunta i col·laborativa entre aquesta i l’equip de treballadors del GOB i d’integrar els principis de la transició ecosocial i les cures a una entitat referent com el GOB».

Teresa Cuennet – membre de la junta amb una llarga trajectòria dins l’entitat – va assumir la presidència del GOB fins a aquest dissabte, que se celebrarà l'assemblea en la qual presentarà formalment la seva candidatura per a «poder donar continuïtat a l’aposta presentada el desembre passat i avalada pels socis de l’entitat».

A continuació, el llistat de les candidatures presentades per a càrrecs de la Junta Directiva:

Presidència insular

Teresa Cuennet Mas

Joan Moranta Mesquida

Presidència interinsular

Fanny Tur

Vocalies

Francesc Xavier Garí Gasulla

Aina Llauger Rosselló

Joan Moranta Mesquida

Antoni Font Gelabert

Aina Vidal Monserrat

Jaume Canals Bestard

Maria Fullana Company

Mercè Morató Trobat

Inmaculada Férriz Murillo

Sofía Domínguez Sbert

Marina Pons Tysoe

Pere Vicens Siquier

Margalida Adrover Riera

Marusia López Cruz

Abril Iriani Bordas

Gemma Salvador Obiols