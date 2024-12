Experts de la UIB alerten que el model turístic de les Balears es pot veure desafiat pel canvi climàtic

Experts de la Universitat de les Illes Balears (UIB) han alertat que el model turístic de les Balears, basat en la seva naturalesa, es pot veure desafiat pels efectes derivats del canvi climàtic.

Ho han explicat aquest dimecres durant una taula rodona celebrada dins el marc de la Jornada sobre l'Impacte Socioeconòmic i Laboral del Canvi Climàtic organitzada pel Consell Econòmic i Social (CES) de les Balears.

La professora titular del departament d'Economia Aplicada de la UIB Verónica Leoni ha subratllat que el canvi climàtic afectarà el model turístic de l'arxipèlag, ja que està basat en la natura i el seu entorn.

«El problema és que el model econòmic és lineal. Els efectes del canvi climàtic són a llarg termini i les polítiques econòmiques a curt, i per això solem prioritzar el curt termini i deixar els problemes per a les generacions futures», ha exposat Leoni.

Així, la professora ha considerat la possibilitat que els efectes del canvi climàtic, com les temperatures extremes, facin que els turistes o bé visitin les Balears en altres èpoques de l'any o que directament decideixin no viatjar pel fet que el clima que normalment cercaven a les Illes ja el podran trobar al seu país d'origen.

Tot i que ha citat estudis del 'Joint Research Centre' de la Unió Europea (UE) que apunten a una reducció del 30 per cent del turisme en temporada alta a les Balears, ha instat a no fer cas només a les dades «molt bones o molt dolentes», sinó a les més compatibles amb el territori que s'estudia.

En aquesta línia, ha exposat, estan treballant a la UIB amb enquestes als aeroports per a conèixer el parer dels turistes respecte als efectes que el canvi climàtic pot tenir als seus hàbits de viatge a l'arxipèlag.

D'altra banda, l'investigador del Laboratori de Canvi Climàtic de la UIB Pau de Vilchez ha posat en relleu que l'impacte de les activitats econòmiques de les Balears en el clima és inherent a la seva principal «debilitat» com a illa, la dependència de l'exterior.

«El moviment de persones i de productes genera moltíssimes emissions. El sector que més en genera és el de transport, amb més del 69%», ha assenyalat l'investigador. També ha lamentat que l'activitat turística no només generi molts gasos d'efecte hivernacle, sinó que destrueixi els embornals que absorbeixen el diòxid de carboni, com la posidònia.

Tot això, ha incidit De Vilchez, afectarà l'activitat turística mentre hi ha la possibilitat que les platges es redueixin a la meitat, els incendis arrassin determinats paratges o que, a causa de l'augment de la temperatura marina, les zones de bany s'omplin de grumers.

Per a mantenir l'actual nivell de volum turístic, ha aventurat, els països emissors haurien de canviar l'època de l'any en què visiten les Balears, i per tant els períodes de vacances. «I no crec que facin això per nosaltres», ha sentenciat.