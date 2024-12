Desarticulada l'empresa amb el nombre més gran de treballadors irregulars explotats de la història de les Balears

La Policia espanyola ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'explotació de treballadors en situació irregular amb la detenció de cinc persones com a presumptes autors dels delictes de pertinença a organització criminal, afavoriment de la immigració irregular, contra els drets dels treballadors, contra els drets dels ciutadans estrangers i falsedat documental.

En una nota de premsa, la Policia espanyola ha informat que el Grup I d'Ucrif de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres (BPEF) de la Prefectura Superior de les Balears ha dut a terme la fase operativa d'una investigació iniciada el mes de juliol passat, desarticulant una organització criminal dedicada a l'explotació de treballadors en situació irregular a través d'una empresa.

L'empresa comptava amb més de 100 treballadors simultàniament, arribant a comptar amb més de 185 treballadors al llarg dels més de dos anys d'existència, sent l'empresa amb més treballadors irregulars detectada en la història a les Balears.

La investigació ha permès la detenció de cinc persones membres de l'organització criminal i la detecció de més de 185 víctimes d'explotació laboral.

A més, s'han obtengut indicis d'un possible delicte de blanqueig de capitals per part del líder de l'organització i en el cas de dos membres més, als quals se'ls acusa com a presumptes autors d'un delicte d'intrusisme professional, ja que es feien passar per fisioterapeutes, realitzant sessions de rehabilitació a persones d'edat avançada sense tenir la titulació formativa corresponent, amb el risc greu per a la salut d'aquestes persones.

Empresa fictícia

L'organització criminal havia creat una empresa fictícia que havien dotat una imatge de legitimitat amb tota mena de fullets i publicitat de l'empresa, amb taules de serveis i costos. Fins a tal punt havien aconseguit fer una impressió de legitimitat que eren recomanats per treballadors socials d'ajuntaments i hospitals públics de l'illa, aconseguint enganyar els funcionaris dels organismes públics esmentats.

Fent ús de l'empresa fictícia oferien serveis de cura a persones dependents, empleades de la llar o serveis de neteja. Els treballs eren exercits per ciutadans estrangers en situació irregular, sobretot dones, que a causa de la seva situació de vulnerabilitat es prestaven a desenvolupar el treball en condicions d'explotació.

La gran majoria eren contractades com a internes i treballaven més de sis dies a la setmana, sense respectar els períodes de descans, sense cap mena de cobertura sanitària o assegurança d'accidents, sense dret a vacances i a canvi d'un salari molt inferior en el cas de les internes, disposant únicament de dues hores diàries consecutives per a descans personal.