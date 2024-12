El 95% dels nostres lectors consideren que el Govern no pot permetre l’urbanisme a la carta

Clara i contundent majoria. El 95,77% dels nostres lectors consideren que el Govern ha de garantir que no s’edificarà en zones inundables i que no es pot permetre l’urbanisme a la carta. Per contra, només el 4,23% dels nostres lectors creuen que s’han d’edificar noves cases per a fomentar l’economia, podent edificar en zones de risc d’inundació.

L’actualitat política d’aquestes setmanes ha passat pel debat sobre el decret de simplificació administrativa del Govern, que permet legalitzar cases construïdes en zones inundables. D'ençà que el GOB alertà d’aquest despropòsit i l’esquerra presentàs una proposta de prohibició, el Govern Prohens ha replantejat el decret que s’ha debatut al Parlament sense un acord unànime de les forces polítiques.

En aquest sentit, els grups parlamentaris de l'esquerra demanaren una «rectificació completa» al Govern i que prohibeixi tant construir com legalitzar construccions en zones inundables. Així ho sol·licitaren els portaveus del PSIB-PSOE, Més per Mallorca i Més per Menorca. En aquest sentit, les forces d’esquerres consideren insuficient el text plantejat pel Govern, que permet legalitzar i reformar cases que es trobin dins aquestes zones, sense la necessitat expressa que aquestes cases siguin enderrocades. Així, han plantejat una proposta que pretén contrarestar el decret de l’Executiu.

Sigui com vulgui, com es desprèn de l’opinió dels nostres lectors, el Govern hauria de garantir la seguretat íntegra de la població i no permetre ni l’edificació ni la legalització en zones inundables. El record de les torrentades que han assolat el País Valencià demostra que la prevenció és una de les millors armes per a evitar riscos en l’actual situació d’emergència climàtica.