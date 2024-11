Siurells de Plata per distingir els qui treballen per una societat més justa, equitativa i solidària

La sala gran de Son Termes es va omplir aquest dijous vespre d'un públic que no va voler perdre's el lliurament dels premis Siurells de Plata 2024 d'Ultima Hora, en una gala que va ser especialment entretinguda.

Amb Toni Pons com a presentador i amenitzat amb la música de Bilonda i la banda de Toni Cuenca, l'acte es va iniciar amb la intervenció de la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, qui va destacar els Siurells de Plata com a premis «a persones que són el millor de la nostra comunitat. Ara que estic a Madrid, em sent especialment orgullosa de les Illes. Som un territori petit, però gran en valors». La presidenta del Congrés espanyol es va referir a la donació especial que des de la gala s'ha fet al País Valencià i, amb la proximitat del Dia de la Constitució espanyola i apel·lant al dret a la informació, Armengol va destacar al Grup Serra com a «grup periodístic de primer nivell que aposta per la informació veraç, local i de proximitat».

Després de la intervenció d'Armengol, va prendre la paraula la presidenta del Grup Serra, Carme Serra, qui va expressar el compromís d'Ultima Hora amb els seus lectors al llarg de 131 anys, «un compromís que inclou informar, mantenir les nostres arrels i ser fidels als nostres principis»

En un escenari de guerres, polarització i canvi climàtic, Serra va destacar «el rigor, la independència i el criteri en la informació davant de notícies falses i mentides en les xarxes socials. El bon periodisme és imprescindible per a mantenir una democràcia sana i més forta que mai».

La presidenta del Grup Serra també va destacar la trajectòria del Club Ultima Hora Valors «com a bona mostra del compromís del nostre diari amb la societat, amb la participació de grans personalitats i representants de la cultura, la ciència o la tecnologia que treballen per una societat més justa, equitativa i solidària, com ho fan els premiats amb els Siurells de Plata».

Carme Serra va recordar la figura de Gabriel Escarrer, recentment mort, qui va rebre el Siurell de Plata de mans de Pere Serra en el 2003 i va explicar que el tradicional sopar de gala dels Siurells de Plata ha estat substituïda per un còctel per a donar l'import de la primera a les víctimes de les inundacions del País Valencià a través de la Federació d’Entitats Locals.

Carme Serra va donar pas al director d'Ultima Hora, Albert Orfila, qui va presentar el monogràfic especial Demografia i immigració, que es va lliurar al final de l'acte a tots els presents, i va dedicar unes paraules al seu predecessor, Miquel Serra, per a qui va demanar un aplaudiment secundat per tot el públic.

A continuació es va iniciar el lliurament de premis, el primer dels quals, el de Valors Culturals, va ser per a mossèn Teodor Suau, qui va qualificar als guardonats com a «persones que purifiquen l'aire». El següent Siurell, d'Iniciativa Científica i Tecnològica, es va lliurar a la Unitat de Trasplantament Hepàtic de Son Espases. Va recollir el premi José Miguel Morón i part de l'equip de la unitat, qui va agrair el guardó «per constituir un estímul per al nostre equip, que treballa dia i nit per millorar la qualitat del servei, amb 50 persones després de cada trasplantament».

Uns moments especialment divertits van coincidir amb el lliurament del Siurell a la Iniciativa Social i Ètica, rebut per Sonrisa Médica. Aspirino i Acetat varen fer riure als presents i varen convidar tot el públic a posar-se el nas de pallasso que hi havia en cada seient. El president de Sorrisa Médica, Guillermo García, va recollir el premi posant en valor «un gest tan simple com un somriure. Varem ser la primera associació de pallassos d'hospitals a Espanya i vull agrair la col·laboració dels herois sanitaris, els pacients i les seves famílies».

El següent Siurell de Plata, el d'Iniciativa Mediambiental, va ser per a Terracor, el varen recollir Guillermo Adrover Sitges i Guillermo Adrover Cabrer. El primer va expressar «el compromís de la nostra empresa des de fa gairebé 50 anys amb les tècniques que respecten l'equilibri natural. Aquest premi és un estímul per a continuar innovant i vull donar les gràcies als nostres clients i proveïdors».

El Siurell de Plata als Valors Esportius va ser per als olímpics i paralímpics de les Balears a París 2024. En nom de tots ells, Marcus Cooper va destacar que «el Grup Serra va ser un dels primers mitjans que em van entrevistar i li agraesc el seu paper fonamental en la transmissió dels valors de l'esport».

El Siurell d’Honor Pere A. Serra va ser lliurat a l'Acadèmia de la Cuina i del Vi de Mallorca. Al costat d'altres acadèmics, el va rebre el seu actual president Pep Lluís Roses, qui va recordar els 39 anys de l'entitat «per a treballar en favor d'una cuina mallorquina tradicional que viu en una situació difícil, allunyada de la restauració». Roses va fer una crida «a prestar més atenció als nostres plats, la qual cosa afavoreix els nostres agricultors, ramaders i pescadors, que a més conserven el paisatge i tota una cultura». La reivindicació de Roses va concloure amb un contundent «Més escabetxos i menys ceviche!».

Altres moments d'especial diversió varen arribar amb el Siurell d’Actualitat per a Llorenç Santamaria i Tomeu Penya. Després d'un vídeo amb testimoniatges de familiars, periodistes i músics, Santamaria i Penya vare posar de manifest el seu sentit de l'humor i es varen marcar unes lleugeres ballarugues, encara que el primer no va poder cantar per uns problemes físics. Penya va provocar les riallades dels presents amb una història sobre uns futurs supositoris elaborats amb les seves cendres.

Finalment, va tancar l'acte la presidenta del Govern, Marga Prohens, qui va qualificar els Siurells de Plata 2024 com a «indiscutibles i imprescindibles», i no va dubtar a qualificar a Santamaría i Penya com a «rockers eterns». Prohens va qualificar Ultima Hora com a «diari líder i referent del periodisme a les Illes», i va recordar Pere A. Serra i Gabriel Escarrer com a «visionaris, líders, valents, fets a si mateixos, jugant un paper fonamental en la transformació de les Balears. Ultima Hora és el nostre diari, el de ca nostra i coneix com és la gent de la nostra terra».

La presidenta va subratllar també «la importància i la necessitat d'una informació seriosa i rigorosa davant els reptes de les Illes, com l'habitatge, la sostenibilitat, el model econòmic i la demografia i la immigració. Les Balears són l'Espanya que s'omple». Dirigint-se als premiats, Prohens va destacar el seu «talent, caràcter i valors, que els fan ser el millor de la nostra terra».