25N: Sentit homenatge a Palma a les dones assassinades per la violència masclista

Una vintena de dones, convocades pel Moviment Feminista de Mallorca, han homenatjat aquest dissabte, en el Jardí de les Dones, al Pati de La Misericòrdia de Palma, a les assassinades per violència masclista, una «xacra» que «afecta a tothom», en el marc dels actes organitzats amb motiu del Dia Internacional Contra les Violències Masclistes, que es commemora dilluns que ve, 25 de novembre.

En declaracions als mitjans de comunicació, prèvies a l'inici de l'homenatge, Lourdes Martín, membre del Moviment Feminista, ha explicat que aquest acte es duu a terme des de 2021 «perquè d'alguna manera es necessitava tenir un lloc on cada 25N recordar aquestes dones que van donar la seva vida pel fet de ser dones».

«Des de llavors», ha continuat Martín, «venim cada any i el que fem és sembrar una planta». No obstant això, ha assenyalat la portaveu «enguany, des del Consell de Mallorca se'ns ha comunicat que han de fer obres en el Pati de La Misericòrdia», motiu pel qual, ha apuntat, «en aquesta ocasió hem decidit deixar un ram de flors».

En tot cas, s'ha mostrat contundent Lourdes Martín, des del Moviment Feminista s'estarà «molt pendent que aquest espai -el Jardí de les Dones- es respecti, el mateix que la placa», ja que es tracta d'un element que «va costar molt aconseguir». També, ha incidit, es vigilarà que «es respecti» la placa en honor a la memòria d'Antònia Matamalas, l'activista feminista de Manacor morta al gener d'enguany.

Finalment, la portaveu del Moviment Feminista ha ressaltat la importància d’actes com el d'aquest dissabte a Palma, d'homenatge a assassinades per violència masclista, perquè «ara com ara» a l’Estat espanyol «hi ha 82 dones assassinades i set menors a conseqüència del masclisme».

Unes dades que són «insuportables», ha afirmat Lourdes Martín, més encara si es té en compte que es compleixen 20 anys l'entrada en vigor de la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de gènere i «això no millora de cap manera». «Les administracions s'han d'implicar molt més» en la lluita contra la violència masclista «del que ho fan», ha reivindicat.

Per part seva, la també membre del Moviment Feminista, Àngels Cardona, ha explicat que, des de la primera dona assassinada per violència masclista a les Balears, escriu un poema i, per a enguany, «després dels últims esdeveniments», ha decidit escriure uns versos, que ha llegit durant l'acte d'homenatge.

Un poema amb el qual ha volgut denunciar que el sistema patriarcal «afecta a tots, rics i pobres, dretes i esquerres, polítics i empresaris, i no, com diu, moltes vegades, la ultradreta, que són les persones migrants, que venen aquí cercant feina, els que violen les dones». «Aquesta xacra afecta a tot el món i, per desgràcia, sembla que no s'arregla, fins i tot ara se li afegeixen els menors, simplement per a fer més mal», ha conclòs Cardona. L’homenatge a les dones que han estat assassinades per violència masclista ha conclòs amb un sentit minut de silenci.