La UIB acull el I Congrés Internacional sobre Vulnerabilitat Social i Violències Masclistes

La Universitat de les Illes Balears (UIB) acull el I Congrés Internacional sobre Vulnerabilitat Social i Violències Masclistes, 'Transitam la incertesa. Mirades teoricopràctiques', que se celebrarà del 20 al 22 de novembre.

Amb l’objectiu d’examinar les violències masclistes que afecten dones en situacions de vulnerabilitat alta, com l'addicció a substàncies, els problemes de salut mental i altres factors d'exclusió social, l’Institut Balear de la Dona i la UIB organitzen el I Congrés Internacional sobre Vulnerabilitat Social i Violències Masclistes. A les jornades, es pretén analitzar també com els serveis d'atenció aborden aquestes situacions, amb la finalitat de fomentar el diàleg multidisciplinari entre investigadores, professionals, activistes i artistes.

A l’esdeveniment assistiran ponents destacades com la doctora Linda Montanari, de la European Union Drugs Agency; la doctora Nuria Romo, catedràtica de la Universitat de Granada, i la doctora Gabriella Ceretti, de l’Agència Italiana per a la Cooperació al Desenvolupament, que parlarà de les violències masclistes en els territoris ocupats. També hi participaran professionals reconeguts de diverses institucions estatals i internacionals, entre les quals s'inclouen l'organització Metzineres de Barcelona, la xarxa d'addiccions UNAD, Casa Violeta de les Illes Balears, Lucha y Siesta d'Itàlia i Drayton Park del Regne Unit.

A més, al Congrés es compartiran experiències internacionals i locals relacionades amb els espais de cures per a dones en contextos de violència, vulnerabilitat i consum de drogues, i sobre dones i salut mental. La conferència de tancament, 'La formació de les i dels professionals en perspectiva interseccional contra les violències masclistes', serà a càrrec de la doctora Encarna Bodelón, de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El congrés que organitzen l’IBDONA i la UIB tendrà lloc els dies 20, 21 i 22 de novembre de 2024 a la sala d'actes de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos de la Universitat de les Illes Balears (UIB), sota la direcció de les doctores Rosario Pozo i Paloma Martín, d'Educació Social i Treball Social de la UIB. A més, hi col·laborarà professorat d'altres àrees de coneixement com Estudis de Gènere, Ciències Socials i Salut.

El Congrés oferirà diverses activitats, conferències, taules rodones monogràfiques, fòrums de debat interprofessionals sobre polítiques públiques, així com representacions, exposicions i actuacions musicals que reflectiran la temàtica del congrés. Aquest és el cas de l’espectacle de circ emocional i poesia visual L'equilibri de la Khrysallida, de la companyia Marilén Ribot, o l’actuació musical de Mar Grimalt, un concert acústic que clausurarà el congrés.

Aquesta iniciativa està oberta a professionals, investigadors, activistes, responsables polítics i estudiants interessats en la temàtica. A més, el congrés es retransmetrà en directe per facilitar l'accés obert a tot el públic.