«Fi d'es trajètte», el pseudocatalà gonella dels Serveis Ferroviaris de Mallorca

L'àrea d'informació dels Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) s'ha passat al gonellisme. Com ha denunciat aquest dimarts Jaume Mateu, exdirector general de Mobilitat, a les pantalles dels trens es pot llegir «Fi d'es trajètte», talment com si ho hagués escrit algun dels quatre membres de la 'Reyal Acadèmi de sa Llengo Baléà'.

Cal remarcar que no és l'únic atac a la nostra llengua que hi trobam ja que a la informació oficial que donen les pantalles dels trens es margina el català a una segona posició, per darrere del castellà. Així, els Serveis Ferroviaris de Mallorca incompleixen l'article 15.2 de la Llei de Normalització Lingüística que estableix que en els rètols bilingües (que han de ser excepcionals) la primera versió ha de ser la catalana.