Creus que el Govern ha de garantir que no s’edificarà en zones inundables?

L’actualitat política d’aquesta setmana passa pel debat sobre el decret de simplificació administrativa del Govern, que permet legalitzar cases construïdes en zones inundables. D'ençà que el GOB alertà d’aquest despropòsit i l’esquerra presentàs una proposta de prohibició, el Govern Prohens ha replantejat el decret que s’espera es debati aquestes setmanes vinents.

En aquest sentit, els grups parlamentaris de l'esquerra han demanat una «rectificació completa» al Govern i que prohibeixi tant construir com legalitzar construccions en zones inundables. Així ho han sol·licitat aquest divendres els portaveus del PSIB-PSOE, Més per Mallorca i Més per Menorca, en declaracions als mitjans, en les quals han celebrat haver-se donat «uns dies més de marge» per a continuar negociant aquesta qüestió amb el Govern, «que és qui ha de fer una contraproposta a la plantejada per l'esquerra».

El debat i votació del dictamen del decret llei de simplificació administrativa, que hauria d'haver tingut lloc aquest dimarts en el Ple de la Cambra, s'ha tornat a ajornar una setmana més, per a cercar un text consensuat sobre les actuacions urbanístiques que es prohibiran en zones inundables de les Balears.

Així, el portaveu parlamentari de Més per Menorca, Josep Castells, ha dit que «començo a pensar que, tal vegada, al Govern li ve bé allargar aquesta qüestió, perquè entrin molts projectes en zones inundables». Castells s'ha pronunciat així atès que «després que dilluns els grups de l'esquerra presentessin una contraproposta al Govern per a evitar la construcció i legalització d'habitatges en zones inundables, aquest divendres encara no hi ha resposta escrita, malgrat contactes informals». «Si això és així», ha afegit el menorquinista, «vol dir no sols que el Govern no s'ha adonat de la gravetat de construir en zones inundables sinó que a més afavoreix que es puguin presentar projectes».

Preguntat així mateix per quina és la solució per a persones que ja viuen en zones inundables, Castells ha assenyalat que «els qui viuen en aquests espais haurien de ser conscients que el futur immediat és buscar una altra solució residencial». Perquè, «la norma anterior a l'aprovada el mes de maig pel Govern ja prohibia construir en zones inundables» i, per tant, els qui van construir en zones inundables «van jugar amb la picardia a veure si cola».

«I encara que en el PP es vegin obligats a rectificar, en el fons pensen que no passa res per legalitzar en zones inundables, especulant que quanta més gent presenti projectes en aquests espais de risc, després en cas que aquesta normativa per a prohibir-ho s'acabi aprovant, aquestes puguin exigir indemnitzacions», ha lamentat, subratllant que «no pot ser que per als qui ho hagin fet malament, després arribi el PP i els apliqui una amnistia».

En tot cas, i pel fet que és «un problema global», Castells ha obert la porta a «pensar en política a llarg termini per a mirar d'arribar a una col·laboració amb aquesta gent que ja viu en zones inundables, per a intentar a ajudar-los a trobar altres solucions».

En la mateixa línia, el portaveu parlamentari de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, s'ha mostrat confiat que després «d’haver aconseguit ajornar una setmana més el debat i votació del dictamen del decret llei de simplificació, hi hagi espai per a arribar a un acord i aconseguir un consens basat en la protecció i la seguretat de les persones». «Unes negociacions que s'han anat produint, durant aquests dies», ha reconegut, «però a un ritme molt més lent del que faria falta». Perquè, «hi ha hagut contactes, però no hi ha, de moment, un text escrit de resposta a la proposta enviada el dilluns pels grups parlamentaris de l'esquerra», ha lamentat.

En aquest sentit, Apesteguia s'ha queixat que el Govern «se centri només en zones inundables per a protegir les persones» perquè «es tracta d'una qüestió mediàtica» quan «les normes anteriors protegien també d'incendis i despreniments», per exemple. No obstant això, manté que «es podria arribar a un acord».

Un acord que, en tot cas, ha incidit, «hauria d'estar basat en la seguretat i protecció de les persones, no en interessos especulatius ni urbanístics». «No ha de viure ningú en inundables, ni perquè es construeixin una nova casa, ni perquè ja visqui en una construcció il·legal», ha subratllat, instant el Govern a «plantejar com s'aconsegueix que deixi d'haver-hi persones en aquesta situació».

La proposta de MÉS és «de moment, deixar a aquestes construccions fora d'ordenació, com està previst en la legislació urbanística existent, i veure quines eines hi ha per a evitar legalitzar construccions en sòl rústic, que són sempre il·legals, i en urbà, sobretot a Palma i Manacor, que són legals, i per al que faria falta una inversió important per a protegir aquestes zones».

