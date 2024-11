[VÍDEO] Un Guàrdia Civil retirat que va ser condemnat per agredir un sindicalista, abandona un programa de TV quan li recorden

Bartolomé del Amor Ludeña és molt valent a l'hora d'insultar els altres, però té la pell molt fina quan li retreuen el seu passat. Fa uns dies al programa de televisió 'Tot 4', mentre proferia tot tipus d'insults contra polítics socialistes espanyols i afirmava que el president d'Espanya, Pedro Sánchez és un «traïdor» i un «Felón», l'exsecretari general de la UGT a les Balears, Lorenzo Bravo, li va recordar que «gent com tu ha reprimit a la gent». L'excap de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil a les Balears Bartolomé del Amor Ludeña, que també ha treballat com a 'assessor de seguretat' d'El

Corte Inglés i ha estat candidat del partit d'extrema dreta Vox, es va sentir ofès i va reaccionar de manera violenta, proferint tot tipus d'insults cap a Bravo, es va aixecar i va abandonar el plató de televisió.

Condemnat per agredir un sindicalista d'UGT

El cert és que Bartolome del Amor Ludeña va ser acusat de tortures i condemnat el juny de 1993 a un any de presó per agredir un sindicalista d'UGT, Antonio Copete González. Del Amor va agredir Copete a la caserna, després de detenir-lo durant la vaga general de 1992, i no va arribar a complir condemna en ser-li concedit el benefici de suspensió condicional de la pena. A la caserna de Palmanova, Copete va ser colpejat en braços, coll i orelles, el que li va suposar una perforació del timpà.

Anys més tard, el 2007, Bartolome del Amor Ludeña va ser acusat per Saïda Saddouki, una intèrpret d'origen marroquí, de tracte discriminatori per haver-li dit que «a més de mora» era «catalanista».