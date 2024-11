MÉS denuncia que el Govern no millorarà horaris ni freqüències ni implantarà serveis nocturns de transport públic el 2025

Més per Mallorca ha denunciat aquest dimecres, 13 de novembre, que el Govern Prohens no millorarà les freqüències ni horaris ni implantarà serveis nocturns de transport públic el 2025, tal com s’evidencia amb l’avantprojecte de llei de pressupostos de l’any vinent. El partit ecosobiranista també ha criticat que l’executiu renuncia a dur el tren fins a Llucmajor aquesta legislatura i que els pressupostos del 2025 de la conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat baixen les aportacions al Consorci de Transports de Mallorca una quarta part.

«Prohens va anunciar que revisaria les concessions de transport públic i que augmentaria les aportacions al Consorci de Transports de Mallorca en cent cinquanta milions d’euros en sis anys, però els pressupostos del 2025, en lloc de pujar l’aportació en vint-i-cinc milions, la baixen en deu milions», ha denunciat el diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa. En aquest sentit, Rosa ha afegit i recordat que «el Parlament va aprovar la moció de Més per Mallorca per millorar freqüències i horaris i implantar serveis nocturns de tren i bus, però els pressupostos del Govern Prohens diuen tot el contrari».

Per altra banda, els pressupostos de Serveis Ferroviaris de Mallorca per l’any 2025 continuen sense preveure l’ampliació de maquinistes necessària per posar en marxa serveis els vespres entre setmana fins a la mitjanit i nocturns els caps de setmana.

A més, el partit ecosobiranista ha denunciat també que el Govern Prohens ja no preveu redactar el projecte de tren fins a Llucmajor, sinó que únicament ha pressupostat que arribi fins a Son Oms, en paraules de Rosa «un fet que fa inviable que es contractin les obres a Llucmajor aquesta legislatura i que posa de manifest que el tren a Llucmajor anunciat per Prohens únicament era una cortina de fum».