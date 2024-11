Els túnels de Sóller, sa Mola i Son Vic tanquen durant la nit a partir de dilluns

El departament d’Infraestructures del Consell de Mallorca durà a terme a partir de dilluns, 11 de novembre, les tasques necessàries de revisió del funcionament dels sistemes de seguretat i de ventilació dels túnels de Sóller, sa Mola i de Son Vic. Per tal de dur endavant els treballs tallaran el trànsit durant les nits a partir d'aquest dilluns de 22.30 a 6 hores del matí. Es deixarà passar els vehicles d’emergències, com bombers o ambulàncies, així com els busos del Transport de les Illes Balears (TIB).

Es tracta de «treballs imprescindibles per tal de garantir la seguretat dels milers de vehicles que circulen cada dia pels túnels de Mallorca». Per això, al túnel de Son Vic de la carretera d’Andratx estarà tancat només la nit de dilluns de 22.30 a 6 hores. S’ha habilitat la ruta alternativa per anar a Andratx o a Palma per Peguera.

El túnel de Sóller estarà tancat les nits de dilluns dia 11, amb el mateix horari, fins a la del dijous dia 14. La ruta alternativa, a excepció dels vehicles d’emergència i el transport públic, és el Coll de Sóller.

En el túnel de sa Mola (Port de Sóller) les tasques de revisió dels sistemes de seguretat començaran dimecres dia 13 i dijous 14. Continuaran el dilluns dia 18 i acabaran el dimarts dia 19. Els horaris seran els mateixos: de 22.30 a 6 hores.