Entitats ecologistes organitzen una vigília solidària amb els afectats per la DANA: «No més promeses buides!»

«No més promeses buides! La crisi climàtica ens afecta a tots. Exigim justícia climàtica!». Amb aquest missatge contundent, Aliança pel Clima i Greenpeace a les Illes Balears han convocat una vigília solidària amb els afectats per la DANA al País Valencià.

La ‘marxa fúnebre’, que vol demanar mesures urgents per a frenar l'escalfament global, es realitzarà el pròxim dissabte, 16 de novembre, a les 18.00 hores al parc de les Estacions de Palma. Els convocants insten els participats a vestir de negre.

Segons Greenpeace, «en el context de la COP29 de Baku, és el moment d'actuar perquè això no torni a ocórrer. Sortim als carrers en solidaritat amb totes les víctimes de la crisi climàtica, i per a exigir el finançament que el sud global necessita per a adaptar-se. La DANA ens ha demostrat que la crisi climàtica ja és aquí, i ens afecta a totes». «Volem justícia climàtica!», han sentenciat.