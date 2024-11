Èxit de participació en el taller de serigrafia de Ciutadans per Palestina celebrat a Sineu

Ciutadans per Palestina ha continuat el cicle 'Poble a poble per Palestina' amb un taller de serigrafia celebrat aquest divendres a Sineu i que ha estat tot un èxit. L'activitat s’ha realitzat a la biblioteca municipal del poble i hi han assistit desenes de persones que han fet bosses, xapes i brodats. També hi ha hagut un berenar solidari. Aquest dissabte, el cicle es trasllada a l’Escorxador de Palma amb la Brigada Leila Jaled per a veure la projecció 'La caravana de las ideas’.

Segons han explicat des de l'entitat, els fons que es recaptin se sumaran a la resta de caixa feta durant el cicle, i en acabar el cicle, el 60% s'envia per una via segura i eficient a mantenir l'operativitat dels hospitals Al Awda del nord de Gaza. La resta, queda a Mallorca per continuar organitzant la solidaritat.

Aquesta és la cinquena edició de 'Palestina poble a poble' que ja ha Passat per més de 40 municipis de Mallorca. Aquesta edició compta amb el suport de l'OCB de Campos, l'associació veïnal Xaloc de Pòrtol i Can Bum de Pollença.

Des de ciutadans per Palestina destaquen els principis que regeixen les reivindicacions de les diferents activitats: «1.Reconeixem el legítim dret dels palestins a defensar-se de l'ocupació il·legal i del genocidi sionista patrocinat per l'imperialisme estatunidenc i europeu. 2. Exigim a les autoritats de l'Estat que trenquin totes les relacions militars, econòmiques i diplomàtiques amb l'entitat feixista d'Israel. 3. Reconeixem el dret internacional dels palestins a viure en pau i llibertat des del riu fins a la mar».