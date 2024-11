Campos, Manacor i Porreres poden accedir a les ajudes per a pal·liar les pèrdues de la DANA

Els ajuntaments de Campos, Manacor i Porreres podran accedir a les línies d'ajudes econòmiques ordinàries per a pal·liar les pèrdues ocasionades per la DANA.

La inclusió de les Illes Balears en la declaració de zones afectades per una emergència de Protecció Civil, segons l'acord del Consell de Ministres del dimarts 5 de novembre, habilita a aquests tres municipis mallorquins a iniciar els corresponents tràmits de sol·licitud al Ministeri d’Interior de les ajudes previstes habitualment per l'Estat.

A més, la llei del Sistema Nacional de Protecció Civil habilita a altres ministeris la possibilitat d'adoptar diferents mesures per a pal·liar les conseqüències d'aquests episodis adversos, com són l'exempció en la quota de l'Impost sobre Béns immobles i la reducció en la quota de l'Impost sobre Activitats Econòmiques; mesures laborals i bonificacions i exempcions de quotes de Seguretat Social; ajudes a les corporacions locals, així com obres executades amb caràcter d'emergència per a reparar els danys causats en infraestructures de titularitat pública. Les subvencions contemplades en aquesta norma es concedeixen sobre la base del principi de solidaritat interterritorial i de manera subsidiària, per a complementar les actuacions que, en l'exercici de les seves competències, tenen encomanades les comunitats autònomes.