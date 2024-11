La Conselleria de Medi Natural destinarà 22 milions d’euros de l’ITS a projectes de conservació i restauració

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural destinarà 22 milions d'euros de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) per a dur a terme projectes de conservació i restauració de la biodiversitat durant el període 2024-2025.

Així ho ha presentat aquest dimarts, 5 de novembre, en la World Travel Market de Londres la directora general de Medi Natural i Gestió Forestal, Anna Torres, qui també ha repassat alguns dels projectes duts a terme amb els fons de l’ITS.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, Torres ha detallat les principals actuacions executades i aquelles mesures que s'implementaran en els pròxims anys per a la millora dels espais naturals protegits, la prevenció contra els incendis forestals o la lluita contra les espècies invasores i les plagues.

Torres ha celebrat l'augment de les inversions procedents dels fons de l’ITS, dels 13,6 milions d'euros entre el 2016 i el 2023 als 22 milions sol·licitats per a enguany i l’any que ve. L'any passat es van adjudicar 11,5 milions d'euros a la citada direcció general, amb els quals es van renovar la maquinària agroforestal de l'Institut Balear de la Naturalesa (Ibanat), 5,2 milions; es va construir un nou centre per al Consorci per a la Recuperació de la Fauna (Cofib) a les Pitiüses i es van posar en marxa mesures contra les espècies invasores, uns altres 2,6 milions.

«En els pròxims anys», ha incidit la directora general, «se seguirà en aquesta mateixa línia i estan previstos projectes relacionats amb, a més dels temes ja esmentats, l'educació ambiental, el foment del consum de la biomassa local o la millora dels equipaments públics».

En la presentació d'aquests projectes, Torres ha estat acompanyada pel conseller de Turisme, Cultura i Esport, Jaume Bauzà, s'ha projectat un vídeo per a conscienciar sobre la necessitat de protegir la posidònia oceànica.