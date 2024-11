Els nous horaris d'hivern del servei de bus de la xarxa TIB de Mallorca entren en vigor aquest divendres

Els nous horaris d'hivern del servei de bus interurbà de la xarxa TIB de Mallorca entren en vigor aquest divendres amb el que es recuperen els horaris de l'hivern passat en què ja es va introduir un increment significatiu en el 53% de les línies.

D'aquesta manera, es consolida el reforç del servei que es va fer en 27 línies de la xarxa, i a més enguany s'afegeixen millores puntuals en les línies que uneixen els nuclis principals de la part forana amb Palma, segons ha assenyalat en nota de premsa la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat.

Aquest és el cas de la línia 401, Cala Millor-Palma, que manté durant els mesos d'hivern la freqüència de 30 minuts que ha tengut aquest estiu.

També la línia 501 millora, en comparació a l'hivern passat, amb la incorporació de tres serveis expressos Palma-Campos a l'horabaixa, amb l'ampliació de les connexions entre Felanitx i Manacor en l'última hora del dia, i amb la suma d'un servei Palma-Manacor amb sortida a les 6.15 h per assolir la freqüència base de 30 minuts també a primera hora del matí.

Per part seva, la línia 504, Tolleric-Palma, reforça la primera hora dels dies laborables, amb un primer servei des de s'Arenal a les 6.00 hores, i un altre des de Tolleric que arribarà a Palma sobre les 6.50 hores. En la zona de Ponent, la línia 101, Port d'Andratx-Palma, manté de dilluns a dissabte la sortida de Port d'Andratx de les 6.10 hores que s'ha fet durant els mesos d'estiu.

També hi ha millores en altres línies, com és el cas de la 518, sa Ràpita-Campos, que es converteix en un servei regular i deixa així de prestar-se com a servei a demanda amb reserva prèvia. I les línies 441, Ariany-Maria-Sineu, i 442, que atén Sant Joan, afegeixen un servei a última hora del dia.