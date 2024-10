Presentació de la Memòria 2023/24 i Pla d'Activitats 2024/25 de les Fundacions Darder a Palma

El pròxim 7 de novembre a les 19:00 h, la Biblioteca de l’Estudi General Lul·lià de Palma acollirà la presentació de la Memòria 2023/24 i el Pla d’Activitats 2024/25 de les Fundacions Darder. L'acte inclourà també la presentació del treball titulat La lluita per l’hegemonia social i política a les Illes. El paper de l’esquerra nacional i transformadora.

Aquest document s’endinsa en l’impacte i el rol de les forces d'esquerra nacional i de transformació en la configuració de les Illes Balears en l'àmbit social i polític. L’esdeveniment promet una anàlisi de l’actual situació política i les perspectives per al futur, així com les línies d’acció previstes per l’organització en el pròxim any.

L'acte s'organitza com a part del compromís de les Fundacions Darder amb la transparència i la participació ciutadana, oferint una oportunitat per conèixer en detall els projectes i objectius plantejats per al nou curs 2024/25.