Ajornat l’acte al Mur de la Memòria en senyal de dol per les víctimes de la DANA

Memòria de Mallorca ha anunciat l'ajornament de l'acte d'ofrena floral i lectura de noms al Mur de la Memòria, que inicialment estava previst per aquest cap de setmana. L'acte commemoratiu es trasllada al diumenge 9 de novembre a les 12 h en respecte i suport a les víctimes i afectats per les greus inundacions provocades per la DANA d’aquests darrers dies.

Tot i així, l'entitat ha animat a tothom a portar flors de manera individual al Mur de la Memòria com a mostra d'homenatge. L’entitat agraeix la comprensió i el suport de la comunitat en un moment de dol i solidaritat amb les zones afectades.