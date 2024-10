Unides Podem presenta una llei per a permetre als Consells augmentar la taxa turística

Unides Podem-Esquerra Unida ha presentat una Proposició de Llei al Parlament de les Illes Balears per a permetre als Consells Insulars a establir un recàrrec de l’Impost d'estades turístiques a cada illa, els beneficis del qual serien transferits íntegrament a cada institució insular.

«Ara que hi ha acord a dreta i esquerra sobre la necessitat d’augmentar l’Impost sobre les estades turístiques per a fer front a la massificació turística, és necessari anar més enllà i avançar en l’adaptació de l’impost a les diferents realitats turístiques que existeixen a cada illa» ha declarat Òscar Rodríguez, conseller d’Unides Podem al Consell d’Eivissa i impulsor de la iniciativa.

«Cada illa presenta un model turístic únic, amb diferents nivells de desenvolupament, tipus d’oferta turística, i impactes sobre l’entorn i la societat local. Per exemple, mentre la mitjana de turistes a les Illes Balears és de 14 turistes per cada resident, a l’illa d’Eivissa arribem fins als 21. Si mirem el cost de les estades, una nit d’hotel a Eivissa té un cost més d’un 30% superior respecte de Mallorca. No té sentit que l’impost turístic hagi de ser igual a Eivissa que a Menorca.»

Si la proposta continua endavant, cada turista pagaria la tarifa autonòmica establerta pel Parlament de les Illes Balears i el recàrrec que lliurement decideixi o no establir el respectiu Consell Insular.

«La competència en ordenació turística és dels Consells Insulars, així com molts serveis que fan servir els turistes, com les carreteres i el transport públic. És necessari que les institucions insulars tenguin més capacitat de decidir en un impost que incideix sobre l’oferta turística pròpia de l’illa i també rebre més recursos per a fer front els efectes perjudicials del turisme», ha exposat el portaveu de la coalició.

«En el nostre entorn hi ha un gran nombre d'exemples de taxes turístiques que permeten a les entitats locals establir els seus recàrrecs o configurar per a elles mateixes la quota de l'impost. A Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona pot establir un recàrrec sobre la tarifa en el seu àmbit territorial. L'Impost valencià sobre les estades turístiques, recentment derogat, s'establia com un tribut de caràcter municipal i voluntari. En l'entorn europeu, bona part de les taxes turístiques són d'àmbit municipal o regional i estableixen quotes diferenciades a cada territori», ha conclòs Rodríguez.