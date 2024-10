Un estudi revela com les vinyes europees varen esquivar una devastadora malaltia americana

Un equip d'investigadors, entre els quals es troben investigadors de l’IFISC (UIB-CSIC), ha revelat les raons per les quals les vinyes europees es varen deslliurar de la devastadora malaltia de Pierce, causada pel bacteri Xylella fastidiosa, que ha arrasat cultius a Amèrica del Nord. L'estudi, publicat a Proceedings of the Royal Society B, combina anàlisis filogenètiques, dades històriques i models epidemiològics per explicar aquesta afortunada evasió i advertir sobre els riscs futurs.

La investigació revela que la massiva importació de vinyes americanes a França per a combatre la plaga de la fil·loxera a la fi del segle XIX va ocórrer just abans que el bacteri causant de la malaltia de Pierce s'expandís pels Estats Units. Els autors suggereixen que les vinyes exportades a Europa probablement estaven lliures del bacteri.

No obstant això, el factor clau que va impedir que la malaltia s’establís a Europa va ser el clima. Els investigadors han demostrat que les condicions climàtiques a Europa continental entre 1870 i 1990 no eren propícies per al desenvolupament d'epidèmies. És a dir, el clima va actuar com una barrera natural. Però aquesta situació va canviant ràpidament. L'equip de científics ha detectat un augment del risc de brots al sud d'Europa des de la dècada de 1990, coincidint amb l’escalfament global. El model plantejat indica una expansió inadvertida del risc que es va accelerant amb el canvi climàtic.

Aquest estudi pioner analitza el risc d'establiment d'un patogen al llarg de més de 150 anys i posa llum sobre la manera com els factors climàtics, més que les mesures fitosanitàries, han protegit fins ara les vinyes europees. No obstant això, l'escenari canvia ràpidament, ja que, amb l'escalfament global, Europa s'enfronta a un risc imminent d'epidèmies, especialment en regions vitivinícoles del sud. Els autors afirmen que és crucial que la indústria vitivinícola i les autoritats estiguin preparades per afrontar aquest desafiament emergent.

L'estudi subratlla la importància de comprendre els processos històrics i biogeogràfics en la gestió de malalties de plantes, especialment en un context de canvi climàtic global.