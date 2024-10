Inscripcions obertes per a la 34a edició del Seminari Blanquerna

El Seminari Blanquerna es tornarà a dur a terme de manera presencial després de cinc anys. Serà el cap de setmana del 9 i el 10 de novembre a l’hotel Eix Platja Daurada de Can Picafort. El lema d’aquesta 34a edició és ‘Construïm el país que volem’ i acollirà diverses xerrades i debats al voltant de la situació d’eixos com la llengua, el feminisme, el territori, el turisme o la situació política del país. A més, s’hi celebrarà un homenatge a Climent Garau, fundador del Grup Blanquerna, en el centenari del seu naixement.

El Seminari, organitzat pel Grup Blanquerna, és un espai de debat i reflexió al voltant del nacionalisme i el progressisme. Al programa hi participen persones i entitats d’arreu dels Països Catalans. El politòleg Marçal Terrades parlarà sobre l’onada reaccionària i la situació sociopolítica. També es farà una taula rodona sobre el paper dels mitjans de comunicació en l'actual paradigma informatiu, amb la participació d’Ona Mediterrània, El Temps, Posidònia i VilaWeb.

Hi haurà un debat amb entitats juvenils, amb la participació d'Acció Cultural del País Valencià, Joves de Mallorca per la Llengua i Joves d’Òmnium Cultural. A més, David Ginard (historiador) i Neus Tur (politòloga) abordaran els vincles entre el feixisme i l’antifeminisme, tant en el passat com en l'actualitat. El català a Mallorca serà un altre dels punts destacats, amb una intervenció de Maria del Mar Vanrell, sociolingüista de la Universitat de les Illes Balears, que parlarà sobre els usos, actituds i perspectives de futur de la llengua. Finalment, Miquel Camps, del GOB Menorca, reflexionarà sobre territori i turisme a les Balears.

La inscripció ja es pot fer a través del web ticketib.com/events/ seminari-blanquerna-2024