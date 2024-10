Vidal aconsegueix el compromís de l’Estat que les Balears mantendran un «tractament singular» per garantir la gratuïtat del transport terrestre

Vicenç Vidal, diputat de Més per Mallorca i Més per Menorca adscrit al Grup Plurinacional Sumar al Congrés, ha aconseguit aquest dimarts, en una reunió amb el secretari d’Estat de transports i mobilitat sostenible José Antonio Santano l’acord per part de l’Estat, que les Illes Balears i les Illes Canàries tendran un tractament singular a l’hora de plantejar la continuïtat de la gratuïtat del transport públic terrestre dins el 2025. Vidal ha afegit que el secretari d’Estat s’ha compromès a que «en cap cas es tornarà a la situació prepandèmia» i es promourà un «sistema de bonificacions ampli adaptat a la realitat insular de les Illes Balears».

Vidal, que ha estat acompanyat en la reunió pel diputat de Comuns-Sumar també vinculat a Mallorca, Fèlix Alonso, ha aprofitat per plantejar al secretari d’Estat la «necessitat imperiosa d’un nou conveni ferroviari per a fer realitat el tren de Llevant». Vidal i el secretari d’Estat han coincidit que finalitzar les obres del tren de Llevant fins a Artà és «allò més àgil, raonable, eficient i factible donat el nivell d’execució de les obres».

El diputat ha recordat que les Balears són el «segon indret del món amb més cotxes» i que fa 26 anys, quan va començar a reivindicar-se el tren de Llevant «ja es parlava de turistificació i massificació». Vidal ha mantengut que l’Estat «ha de complir amb un mandat clar del Règim Especial de les Illes Balears: finançar el transport públic com es fa a Madrid, Barcelona, València o les Canàries, permetent així millores de serveis com les freqüències, la nocturnitat, etc….»

Per cloure, Vidal i el secretari d’Estat han abordat la qüestió del transport aeri parlant sobre les Obligacions de Servei Públic pendents «atenent especialment Menorca i Eivissa» i valorat «els abusos que les companyies aèries realitzen sobre els descomptes de resident».