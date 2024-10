Mobilització de protesta per la sobrecàrrega de feina i els danys físics i psicològics que pateixen les netejadores d'instituts públics de les Balears

El sindicat Comissions Obreres (CCOO) a les Balears protestarà aquest dijous per la sobrecàrrega de treball i els danys físics i psicològics vinculats que, segons asseguren, pateixen les netejadores d'instituts públics de les Balears pel fet que no es cobreixen les baixes laborals.

Ho farà a partir de les 17.30 hores al davant a la seu de la Direcció General de Funció Pública, en una concentració en la qual també criticaran l'externalització del servei de neteja i els conflictes entre els empleats públics i privats.

Segons ha explicat en declaracions a Europa Press la delegada de personal laboral del Govern en CCOO, Lina Trías, la protesta ve precedida, al seu parer, d'anys d'inacció per part de l'administració per a dur a terme algunes de les seves reclamacions.

Entre aquestes ha destacat la sobrecàrrega de treball a la qual s'enfronten les netejadores, que exerceixen la seva tasca principalment en els instituts públics i en la Conselleria d'Educació, quan les baixes d'alguna de les seves companyes no se supleix.

El gruix del col·lectiu, ha apuntat Trías, són dones de prop de 50 anys que, a causa d'aquesta problemàtica, pateixen recurrents problemes tant físics com psicològics. «Han treballat com a mules i són les invisibles», ha afegit.

Les ofertes laborals temporals que podrien posar remei a la sobrecàrrega de treball, que la Conselleria publica de manera setmanal en el Portal del Personal Laboral d'Educació (Plabedu) -tant per a personal de neteja com per a auxiliar tècnic educatiu-, no es cobreixen a causa dels baixos sous, ha subratllat la delegada de CCOO. Des del sindicat, ha recordat, han sol·licitat que s'incrementin aquests sous, però les seves peticions no han estat ateses.

Un altre de les demandes per les quals es manifestaran és posar fi al que consideren una «externalització encoberta», atès que algunes places que queden vacants després de la jubilació d'alguna de les netejadores a vegades s'ofereixen a empreses privada, ha explicat Trías. La falta de futur laboral podria portar al col·lectiu a la desaparició, segons alerta CCOO.