El Consell sol·licita al Ministeri de Cultura la cessió temporal del Castell d'Alaró per a la seva «conservació urgent»

El Consell de Mallorca sol·licita al Ministeri de Cultura la cessió temporal del Castell d'Alaró per a la seva «conservació urgent». La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha informat que es tracta del segon requeriment que es fa al Govern d’Espanya des del passat mes d’abril i assegura que, en cas que continuï el silenci adminsitratiu, el Consell de Mallorca iniciarà les accions necessàries per a garantir la conservació del Castell d'Alaró.

Roca ha detallat que el Castell d'Alaró, un Bé d'Interès Cultural (BIC) de titularitat estatal, es troba en una situació de deteriorament que posa en risc la seva estabilitat i la seguretat dels visitants. Aquest deteriorament alarmant dels darrers anys, afecta, especialment, les murades.

Malgrat els esforços conjunts del Consell de Mallorca i l'Ajuntament d'Alaró, no s’ha realitzat cap intervenció significativa per part del Ministeri de Cultura, propietari del monument. Roca considera que la situació és «insostenible» i que cal una intervenció immediata que realitzarà la institució insular si continua la deixadesa per part del Ministeri.

La primera fase del projecte de conservació proposat pel Consell de Mallorca se centraria en la zona d'accés del castell, amb actuacions que inclouen la retirada de vegetació, la reparació de les zones de deteriorament a les murades i la reposició de morters de construcció.

«El Castell d'Alaró és un símbol del nostre patrimoni, però si no actuam aviat, correm el risc de perdre un bé cultural de gran valor. Exigim al Ministeri de Cultura que ens autoritzi a intervenir de manera urgent i que ens cedeixi temporalment l'ús del castell per poder executar aquestes obres de conservació», ha afirmat la vicepresidenta i consellera Antònia Roca. «Si no obtenim resposta, el Consell de Mallorca actuarà segons el mecanisme d'execució subsidiària que preveu la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears», ha detallat.

El Consell de Mallorca ha inclòs en la seva sol·licitud informes tècnics detallats, entre ells l'informe de conservació de juliol de 2021 i l'informe tècnic de 2024, que evidencien la necessitat d'una «actuació immediata» per a garantir la seguretat del monument.