Manacor acull una jornada per a la transformació del comerç a Mallorca

El pròxim 22 d'octubre de 2024, Manacor serà l'escenari d'una jornada dedicada a abordar els reptes i oportunitats del comerç local a Mallorca. Amb el títol 'Eines per a la transformació del comerç a Mallorca', l'esdeveniment tendrà lloc a la Institució Pública Antoni M. Alcover, a Can Socorrat, amb l'objectiu de fomentar el debat i la innovació dins el sector comercial.



La delegada de Comerç i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manacor, Paula Asegurado, i la secretària tècnica de la Comissió de Comerç Interior de la Cambra de Comerç de Mallorca, Pilar Sansó, han presentat el contingut de la jornada aquest dilluns de matí als mitjans de comunicació.

«Un poble no és poble sense comerç local. El comerç local no només contribueix al benestar econòmic, sinó també a la identitat, cohesió social i sostenibilitat dels pobles i ciutats i en aquest sentit, Manacor vol fer una passa endavant en la projecció de la ciutat com a referent de capitalitat comercial de la comarca i també esdevenir un referent comercial i econòmic a tota l’illa de Mallorca», ha assegurat Paula Asegurado. Per aquest motiu, neix la iniciativa d’organitzar aquesta jornada de comerç que contribueixi a impulsar la competitivitat del sector, amb la intenció d'aportar tot un seguit de coneixements relatius a altres bones pràctiques comercials que s’estan duent a terme en territoris propers que ens serveixen com a base de referència per a l’impuls del nostre comerç. Així mateix, s’espera que la trobada pugui ser un espai de feina en xarxa, debat i consens, un espai on poder debatre sobre les polítiques públiques més òptimes per projectar el comerç tradicional i de proximitat.

«Manacor és un dels aparadors comercials més importants de Mallorca i per això Manacor, un aparador comercial de l’illa: Manacor té un fort atractiu comercial. Les jornades són, en aquest sentit, un immillorable espai per aprofundir en aquesta idea», ha afegit la delegada de Promoció Econòmica. En aquest sentit, Pilar Sansó ha explicat que la iniciativa té l’objectiu de ser «un punt de partida de formació al servei del comerç tradicional i de proximitat per encarar reptes importants com la digitalització».

La jornada l’organitza la Cambra de Comerç de Mallorca, amb el suport de l’Ajuntament de Manacor i Focalizza , i està cofinançada per la Unió Europea.

Programa de la jornada:



- 09.30 a 09.40 h - Presentació

A càrrec de Joana Manresa, Presidenta de la Comissió de Comerç de la Cambra de Comerç de Mallorca.



- 09.40 a 10.15 h - Quins és el context i els reptes actuals del comerç?

Ponència d'Oriol Cesena, especialista en comerç i desenvolupament local (www.focalizza.com).



- 10.15 a 11.30 h - Com podem innovar i transformar el comerç dels municipis?

Taula rodona amb la participació de Miquel Oliver (batle de Manacor) i Gemma Canalias (regidora de Comerç i Turisme d'Olot).



- 12.00 a 13.30 h - Diàlegs sobre comerç de proximitat: Quins són els reptes actuals de l'illa de Mallorca?

Amb Paula Asegurado (regidora de Promoció Econòmica de Manacor), Maria Antònia Sureda (regidora de Promoció Econòmica d'Artà) i Silvia Delgado (Directora de l'Agència de Desenvolupament Regional de les Balears).

Vermut i compres a partir del 19 d'octubre

La delegada de Comerç i Promoció Econòmica, Paula Asegurado, també ha presentat l'edició de la tardor 2024 de la campanya de dinamització comercial 'Vermut i compres', que tendrà lloc el tercer dissabte de cada mes i que arrencarà el proper dissabte 19 d'octubre. Comptarà amb la participació de la xaranga Myotragus i amb diferents establiments de restauració. «Una bona ocasió per sortir al carrer amb amics o família i aprofitar per anar a comprar al comerç local», ha conclòs la delegada.