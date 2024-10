GOB adverteix a Prohens que no destini més doblers públics a la promoció turística

Una de les principals notícies del debat de política general ha estat l'anunci d'un decret llei contra la «congestió turística» de la que s'avancen, com a mesures «estrella» un increment de l'ITS durant tres mesos a l'any i que no donaran més llicència a plurifamiliars. Amb un decret llei -una altra vegada- i per la via d'urgència, el Govern pretén aprovar unes mesures que avança que «seran consensuades a les meses del pacte social per la sostenibilitat», una afirmació molt agosarada per part de la Presidència, vista la reacció de la, fins ara aliada, Federació Hotelera.

Des del GOB han celebrat l'anunci de la pujada del cànon de l'aigua als grans consumidors, i han explicat que «esperen que repercuteixi, no només hotelers, sinó propietaris de grans xalets amb piscines i jardins». Han reivindicat que, des de l'ecologisme, fa temps que s'han defensat les tarifes progressives que penalitzen els grans consumidors.

Han defensat els impostos i les taxes finalistes que acabin repercutint en millores en l'eficiència, l'estalvi i la regeneració del recurs, en aquest cas, en l'avançament en les polítiques i gestió enfocades a tancar el cicle de l'aigua que ha d'implicar necessàriament la regeneració i recuperació dels aqüífers, la priorització d'usos, la disminució de l'extracció i la depuració, regeneració i reutilització òptima. L'entitat ha exposat que les polítiques hídriques i econòmiques, que haurien de ser prioritàries en temps d'incertesa climàtica, afectaran greument el principal recurs indispensable per a la vida: l'aigua.

Han denunciat la iniciativa del PP de construir el tren de Palma a Llucmajor, i han explicat que aquesta no s'emmarca dins una política integral de mobilitat i que no és una solució a la congestió de les carreteres.

Des del GOB, han advertit a la Sra. Prohens que:

1. La moratòria no es toca.

2. El lloguer turístic a plurifamiliars s'ha de prohibir i reforçar els cossos d'inspecció i sanció sobre l'oferta turística il·legal, hotelera i residencial.

3. No es pot dedicar ni un euro més a promoció turística amb doblers públics.

4. No volem ni una nova ruta aèria més que ens connecti amb «mercats emissors».

5. S'han de prohibir ja els jets privats i el turisme de creuers i rebaixar la pressió d'embarcacions ocioses i de luxe a la mar.

6. S'ha de tirar enrere la legalització de cases en sòl agrari i més si el que es pretén és continuar fent lloguer turístic. Aturau ja l'especulació immobiliària i turística del sòl agrari o «menjarem turistes».

El GOB ha conclòs el comunicat dient que "la Senyora Prohens no ha entès que aquesta societat no pot més i que «no aturarem». No podem esperar als consensos impossibles d'unes meses enfocades a continuar mantenint la «competitivitat» i engreix del sector turístic amb una rentada de cara. Tenen competències suficients per a posar límits al creixement turístic ja i reenfocar el model econòmic i social d'aquestes illes".