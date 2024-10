GOB Menorca: «23 cases de lloguer turístic sense llicència en sòl rústic»

El GOB ha documentat 23 casos de lloguer turístic en sòl rústic, que es promocionen públicament, però que no figuren al llistat d'establiments autoritzats del Consell Insular. S'ha dirigit un escrit al servei d'Ordenació Turística del Consell Insular per cada cas, amb detalls de la ubicació dels establiments, dades de l'allotjament i proves de la promoció.

Aquesta tasca ha servit també per detectar que, en un percentatge significatiu d'aquestes edificacions, també s'hi han fet obres d'ampliació de volums. El GOB ha considerat que «és molt probable que les obres no comptessin amb una llicència habilitadora», per la qual cosa també s'han enviat al Consorci de disciplina urbanística.

L'entitat confia que el Consell Insular aprofitarà aquesta feina i que això servirà per incrementar els casos d'expedients sancionadors per allotjament il·legal, que contribueixen de manera important a la saturació turística de l'illa.