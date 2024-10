El Govern haurà de pagar 100 milions d'euros a més de 40.000 treballadors públics

Durant el debat de política general al Parlament, la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, ha confirmat que el Govern no recorrerà la sentència guanyada per l’STEI Intersindical, una decisió que implicarà el pagament de 100 milions d’euros, més els interessos corresponents, als treballadors afectats.

La sentència, emesa pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) el passat mes de juny, estima parcialment la demanda interposada per l’STEI Intersindical contra la decisió del Govern del 'Pacte de Progrés' de 2020 i 2021 de no aplicar l'increment salarial del 2,9% aprovat per l'Estat. Aquesta decisió afecta directament més de 40.000 empleats públics, entre els quals hi ha personal docent, sanitari, de serveis generals i del sector públic instrumental.

Cada treballador afectat recuperarà més de 1.500 euros, incloent-hi els interessos legals corresponents. L’STEI Intersindical va defensar que la situació financera de les Balears el 2020 era favorable, i que, per tant, no justificava la mesura de congelació salarial adoptada per l'Executiu del moment.

La presidenta Prohens ha destacat que el Govern no presentarà recurs contra la sentència, cosa que permetrà resoldre el tema de manera àgil i justa per als treballadors.