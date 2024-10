La UIB i el Govern oferiran formació en Dret administratiu als treballadors públics

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha formalitzat un conveni de col·laboració amb el Govern, mitjançant la Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), per a dur a terme accions formatives en l’àmbit del Dret públic.

La consellera de Presidència i Administracions Públiques, Antònia Maria Estarellas, ha signat aquest conveni, juntament amb el rector de la UIB, Jaume Carot; la secretària general de la UIB, Irene Nadal, i la directora de l’EBAP, Violeta Rodríguez.



Gràcies a la signatura d’aquest acord de col·laboració, que té una vigència de quatre anys, serà possible dur a terme actuacions formatives dirigides a l’estudi, la recerca i la difusió legislativa i jurisprudencial en matèria de Dret públic, especialment administratiu.



Les formacions i els cursos que s’oferiran van adreçats als treballadors públics i de la CAIB, de la UIB i dels ens dependents respectius, així com al personal d’altres administracions i institucions públiques. D’aquesta manera, es compleix el deure de garantir la formació i el perfeccionament del personal de l’Administració per tal de millorar la prestació dels serveis públics i fer-los més eficaços i eficients per al conjunt de la ciutadania.



L’oferta formativa, que es donarà a conèixer pròximament, s’acordarà a la comissió de seguiment que preveu el conveni i que estarà integrada per cinc membres (dos en representació de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma, dos en representació de la UIB i un en representació de l’EBAP).



Les activitats formatives impartides en el marc d’aquest conveni seran homologades per l’EBAP i els crèdits ECTS seran reconeguts i certificats per la UIB.