Primera sentència favorable per als treballadors del Tren de Sóller

Comissions Obreres de les Illes Balears ha informat que el passat 18 de setembre els Jutjats de Palma van dictar la primera sentència favorable en el cas de discriminació salarial dels treballadors del Ferrocarril de Sóller, S.A..

La sentència respon a la demanda interposada per un dels treballadors de l’empresa, en el marc d’un procés judicial iniciat per 28 empleats per discriminació salarial derivada de l’article 16 del conveni col·lectiu. Aquest article del conveni estableix una doble escala salarial en funció de l'antiguitat dels treballadors. Segons el conveni, aquells que van ingressar a la plantilla abans de l'1 de gener de 2002 tenen dret a percebre complements econòmics per antiguitat, mentre que els contractats posteriorment no en tenen dret. A canvi, aquests darrers reben un increment de l'1% sobre el salari base establert a la taula salarial.

La sentència 00250/2024, emesa el 18 de setembre de 2024, condemna l'empresa a indemnitzar el treballador amb caràcter retroactiu des d'un any abans de la denúncia i a aplicar-li la mateixa escala salarial que tenen els treballadors amb antiguitat anterior al 2002.

Des de CCOO consideren aquesta resolució en primera instància com un èxit, ja que més del 60% de la plantilla es veia afectada per una situació en què, tot i fer la mateixa feina, percebien un salari inferior. Per aquest motiu, el sindicat sol·licita la ràpida execució de la sentència per a restablir la igualtat salarial entre els treballadors de l'empresa.