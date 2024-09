Consubal denuncia OK Mobility per no lliurar les condicions dels contractes als clients

Consubal ha denunciat l'empresa Ok Mobility davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La denúncia es basa, en un presumpte incompliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) per no lliurar còpia de les condicions generals del contracte als clients abans de signar-lo.

L'organització de consumidors i usuaris de les Illes Balears ha rebut queixes i denúncies d'usuaris que han tengut dificultats per a obtenir informació precontractual obligatòria abans de la signatura del contracte de lloguer del vehicle.

Igualment, segons explica el president de Consubal, Alfonso Rodríguez, s'han rebut un gran nombre de queixes pel sistema de signatura dels contractes als punts de lloguer, ja que el client és obligat a la signatura en una petita tauleta tàctil sense possibilitat de poder llegir el contingut del contracte.

«La informació precontractual haurà de ser clara i comprensible, i serà rellevant, veraç i suficient sobre les característiques principals del contracte, en particular sobre les condicions jurídiques i econòmiques», ha assenyalat.

Amb independència de la normativa sectorial si és el cas aplicable, els termes en què se subministri aquesta informació, principalment quan es tracti de persones consumidores vulnerables (d'acord amb el que estableix el Reial decret llei 1/2021, de 19 de gener, de protecció dels consumidors i usuaris davant de situacions de vulnerabilitat social i econòmica, així com a la Llei 4/2022, de 25 de febrer), a més de clars, comprensibles, veraços i suficients, es facilitaran en un format fàcilment accessible, garantint si escau, l'assistència necessària, de manera que se n'assegurin la comprensió adequada i permetin la presa de decisions òptimes per als seus interessos.

Segons explica Rodríguez, aquests requisits s'incompleixen reiteradament, per això s'ha posat el fet en coneixement de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) i davant els serveis de Consum del Govern.