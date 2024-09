Mallorca acollirà la III Cimera de Destinacions Sostenibles els pròxims 17 i 18 d'octubre

El Consell de Mallorca, en col·laboració amb l'Organització Mundial del Turisme (ONU Turisme) de les Nacions Unides, i a través de la Fundació Mallorca Turisme (FMT) organitza la III Cimera de Destinacions Sostenibles, que es durà a terme els dies 17 i 18 d'octubre de 2024 a l'Hotel Zoetry Mallorca.

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, i el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, seran els encarregats d'inaugurar el Summit i la directora executiva d'ONU Turisme, Zoritsa Urosevic, oferirà una conferència de benvinguda.

El conseller de Turisme, Marcial Rodríguez, serà l'encarregat d'inaugurar el segon dia, que comptarà també amb una ponència d'Andy Stalman, CEO i co-fundador de Totem Brànding i la participació de Gustavo Alvarado Chavel, president del Comitè de Turisme sobre Turisme i Sostenibilitat de l'ONU Turisme com a ponent.



Segons el Consell, aquest esdeveniment «reunirà a destacats responsables de la presa de decisions, experts i líders d'opinió de l'àmbit turístic i sectors afins, amb un objectiu comú: avançar com a aliats cap a un futur més sostenible, no sols en el turisme, sinó en tots els àmbits socials i econòmics». El comunicador i doctor en Meteorologia, Mario Picazo, serà l'encarregat de moderar les dues jornades a més de ser ponent en un dels panells.



La cimera s'articula a través de diferents panells i intervencions protagonitzats per màxims representants d'entitats internacionals com Atlantic Sustainable Tourism Observatory, Food and Agriculture Organisation (FAO), Tourism Affairs Department Àustria, Inter-american Development Bank, Thompson Okanagan Tourism Association (TOTA) Canada, World Health Organization for Europe (WHO), World Sustainable Hospitality Alliance, UNDP Malaysia, entre altres.



Així mateix, comptarà amb la participació d'ens de turisme, grups turístics, associacions i empreses com ara Annals of Tourism Research, Alpitour Group, ASPAYM, Brain&Code, Costa Rica Institute of Tourism, Icelandic Tourist Board, FEHM, Futouris, LifeAdaptCalaMillor, Malta Tourism Authority, Nature Metrics, TUI Group, Turespaña, Turisme d'Illes Canàries, Travel Tech2 o Visit Berlin, entre altres.



Segons el Consell, el programa de la cimera ha estat dissenyat «per a abordar els desafiaments i oportunitats que enfronten les destinacions turístiques en la seva transformació cap a la sostenibilitat». Tota la informació i actualitzacions del programa del Summit, així com l'enllaç per a poder assistir a elles es troba en el següent enllaç web.

El Summit forma part de la Setmana del Turisme Responsable que tindrà lloc del 15 al 21 d'octubre i aglutina altres dues trobades de rellevància internacional: Sages and Scientists, de l'entitat sense ànim de lucre, Chopra Foundation (15-16 d'octubre), i el Green Film Fòrum, organitzat per la Mallorca Film Commission (19-20 d'octubre).