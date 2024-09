Inauguren 'Pau', una escultura feta amb restes d'arbres per a conscienciar sobre la feblesa de la Serra de Tramuntana

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, acompanyat del director insular de Serra de Tramuntana, Antoni Solivellas, han inaugurat aquest divendres una gran escultura de fusta titulada 'Pau', obra de l'artista Marcos Torandell, per a sensibilitzar sobre la vulnerabilitat de la Serra de Tramuntana al canvi climàtic.

L'escultura està feta amb restes d'arbres de la finca pública de So n'Amer que la borrasca 'Juliette' va destrossar el febrer de 2023.

El projecte neix a iniciativa del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, ens que depèn del Consell de Mallorca, amb l'objectiu de sensibilitzar a la societat de les situacions adverses que pateix el paratge a conseqüència del canvi climàtic.

L'escultura és un homenatge de l'autor a totes les víctimes mortals a la carretera a Mallorca. Situada en l'aparcament del refugi de Sota n'Amer a Escorca, es tracta del tors i el rostre d'un home amb un capell de palla, i el títol fa honor a un amic de l'escultor, Pau Vidal Serra, mort en accident de trànsit.

Llorenç Galmés ha explicat que l'escultura fa reflexionar sobre la vulnerabilitat de la Serra de Tramuntana i de les situacions adverses que sofreix a causa del canvi climàtic.

«L'obra ens fa reflexionar sobre la vulnerabilitat dels éssers humans tant davant el canvi climàtic com en les carreteres i sobre que no hi ha una millor manera, més delicada i més emotiva que aquesta, per a recordar a les persones que han perdut la vida en les carreteres», ha afegit.

L'autor de l'obra és el mallorquí Marcos Torandell, que ha comptat amb el suport dels artistes internacionals Marta Fresneda i Gabriel Muñoz per a dissenyar i modelar l'escultura.

Aquesta obra s'emmarca en el projecte de sensibilització 'Divergent' amb el qual l'artista cerca un canvi de perspectiva.

En l'elaboració de la peça s'aposta clarament pel reciclatge com a material escultòric i posa a la humanitat en el centre dels grans desafiaments de la societat.

El 28 de febrer de 2023, la borrasca Juliette va afectar greument les cotes més altes de la Serra de Tramuntana i va danyar superfícies forestals, agrícoles, centenars d'oliveres i construccions de pedra en sec.

El Consorci Serra de Tramuntana va convocar llavors subvencions econòmiques per als afectats per valor d'un milió i mig d'euros. Un any i mig després, no obstant això, encara hi ha molts llocs que conserven branques i troncs d'arbres trencats i necessiten un sanejament forestal.

En la finca pública de So n'Amer s'acumulaven branques i troncs. Per a ajudar a retirar-los però, sobretot, per a donar visibilitat a les conseqüències de la tempesta, el Consorci va posar en marxa un projecte artístic que convidava a la reflexió i a la interacció.

L'obra està muntada damunt d'una estructura que permetrà la itinerància per diversos municipis de Mallorca. Fins a desembre podrà visitar-se en l'aparcament del refugi de So n'Amer.