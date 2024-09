L'Institut d'Indústries Culturals subvencionarà per primera vegada projectes de pòdcast

L'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB) ha publicat una subvenció per un import total de 575.000 euros per a donar suport als projectes culturals de 2024 i per primera vegada s'inclouen els pòdcasts en aquesta convocatòria, com a modalitat independent.

La finalitat d'aquesta línia d'ajuts presentada pel Govern és fomentar i impulsar els projectes culturals i en particular la producció i la reposició d'espectacles escènics en totes les seves disciplines i variants artístiques; la producció, la reedició i la remasterització musical, així com la programació estrictament musical d'espectacles en viu; la realització de projectes expositius d'arts plàstiques i visuals; l'edició, en qualsevol format, tant físic com a digital, de llibres i audiollibres; la producció de pòdcasts; i la promoció, explotació i distribució dels projectes culturals inclosos en qualsevol de les modalitats anteriors.

Diana de la Cuadra, gerent de l'ICIB, ha explicat que «afegir els pòdcasts a aquesta convocatòria era una assignatura pendent, perquè es tracta d'un producte que porta uns quants anys a l'alça i que té una alta acceptació sobretot entre el públic més jove». Concretament, la línia de pòdcast està dotada amb una partida total de 25.000 euros i l'import màxim per projecte serà de 5.000 euros.

La subvenció es completa amb una partida de 150.000 euros per als projectes d'arts escèniques, una altra de 150.0000 euros per als projectes musicals i dues partides de 125.000 euros cadascuna per a les arts visuals i el món editorial.