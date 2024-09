[VÍDEO] Aquest divendres, gran manifestació a Eivissa en defensa del decreixement turístic

Sota el lema 'Posem límits al turisme', la plataforma Canviem el Rumb culmina les accions de l’estiu convocant una gran manifestació a Vila, coincidint amb el Dia Mundial del Turisme, 27 de setembre.

Canviem el Rumb va publicar el manifest fundacional a principis de juliol i en poc més de dos mesos l’han signat 700 persones i més de 50 entitats, una quinzena de les quals es reuneix de forma continuada i s'han organitzat en grups de treball.

Segons assenyalen, amb la missió comuna de promoure un canvi econòmic i social des d'una perspectiva interseccional i decreixentista, els principals moviments socials (ecologistes, pels drets socials, feministes i per l’habitatge) han aconseguit consolidar una unitat d’acció que feia temps que no aconseguien. «Ho hem fet cercant acords, no de mínims, sinó de màxims, practicant l’escolta activa, des de la radicalitat democràtica que ens mou en totes les nostres lluites. La massificació és només la primera pedra d’un gran caramull de problemes que se’n deriven del model econòmic i de consum, com són l’habitatge, la crisi climàtica, els serveis públics, la sanitat, les pensions… Considerem que aquesta visió transversal és l’única via possible per continuar enfortint la plataforma i no deixar ningú enrere. Constatem la simpatia rebuda per part de la majoria de la població a les nostres reclamacions, amb molts missatges de suport, públics i privats, que contradiuen el relat hegemònic i interessat que dicten les grans fortunes eivissenques, espanyoles i estrangeres, que tracten les nostres illes com la seva propietat privada», expliquen.

Malgrat les dificultats òbvies de mobilitzar molta gent en plena temporada turística, l’estiu ha estat molt intens quant a iniciatives: assemblees obertes, xerrades com la de Joan Buades, accions com ocupar la platja, contra els creuers i els iots de luxe, concentracions davant l’empresa sionista Leonardo Hotels, una Massa Crítica de bicicletes, suport logístic i moral a les persones desallotjades a Can Rova…

Així, han volgut destacar l’enorme repercussió de les accions: «Els mitjans s’han fet ressò com mai abans dels greus problemes que patim, d’habitatge, cost de la vida, saturació i model turístic. Per primera vegada, Espanya i el món ens percep com un lloc on hi viu gent, i no només com un 'destí'. L’omertà comunicativa per imposar-nos la 'marca Ibiza' per sobre de tot i de tothom, per fi comença a trontollar… i no pararem fins que caigui del tot!».

Destacades personalitats d’Eivissa i de la resta de l’Estat han compartit vídeos de suport a les xarxes socials animant a sortir al carrer. El vídeo en clau d’humor de Pageses Emprenyades supera ja les 5000 reproduccions a les xarxes.

"Quan es eivissencs i eivissenques mos mobilitzam, aconseguim grans coses".



Això ens diu na Fanny Tur, activista cultural, i directora de s'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera. Na Fanny mos convida a anar a sa mani de #CanviemElRumb.



Gràcies, Fanny 💚#27SCanviemElRumb pic.twitter.com/CRCrnw9fcp — CanviemElRumb (@CanviemElRumb) September 22, 2024

📣Marina Ribas, dietista, pagesa i creadora eivissenca de contingut divulgatiu a xarxes, ens envia aquest missatge animant a tothom a anar a la mani del 27S 💪🏼



Molta gent ens està dient que no s'ho perdrà, i tu? t'ho perdràs?



Gràcies, Marina 💚#27SCanviemElRumb pic.twitter.com/u0b7Or84Zv — CanviemElRumb (@CanviemElRumb) September 25, 2024