Alerten d'una nova onada d'intents d'estafa suplantant la Seguretat Social

Consubal ha rebut, la darrera setmana, una enorme quantitat de denúncies de residents que han rebut alguna d'aquestes comunicacions.

Segons explicava el president de l'entitat de consumidors i usuaris de les Illes Balears, Alfonso Rodríguez, són molts els residents que han rebut una carta, a través del mail, simulant la Tresoreria de la Seguretat Social en què se'ls sol·licita que enviïn documentació personal i les dades bancàries ja que, segons la comunicació, s'han perdut per un atac cibernètic.

Un altre dels intents d'estafa es rep mitjançant SMS o WhatsApp simulant la DGT en què informen que els han imposat una multa de trànsit i que han d'entrar en un enllaç per a liquidar-la.

«Tant la de la Seguretat Social com la de la DGT són fraudulentes i l'únic que es pretén és la de l'obtenció de dades dels usuaris, especialment els bancaris per utilitzar-los després i apropiar-se dels diners dels comptes», remarca Rodríguez.

«Cal tenir en compte que cap organisme oficial ni banc sol·liciten dades personals per cap via que no sigui la presencial, per la qual cosa advertim que no entrin als enllaços i eliminar els missatges immediatament», es recomana des de Consubal.