Sant Joan de Labritja sancionarà amb entre 100.000 i 300.000 euros una casa en sòl rústic que celebrava festes il·legals

L'Ajuntament de Sant Joan de Labritja ha iniciat un expedient sancionador contra una vila situada a Sant Miquel on es duien a terme esdeveniments clandestins publicitats en xarxes socials. Els promotors s'enfronten a sancions econòmiques que podrien oscil·lar entre els 100.000 i els 300.000 euros.



Segons ha informat en un comunicat el Consistori, les reunions s'anunciaven com «un santuari amagat de connexió, pregàries, art i metamorfosi» i, segons l'Ajuntament, havien generat preocupació entre els veïns.



En un operatiu, la Policia Local va aixecar una acta complementada per un informe d'un detectiu del Consell. Aquest agent es va infiltrar en un dels esdeveniments i va documentar que els organitzadors cobraven 70 euros per entrada, juntament amb la venda de begudes, aliments i fins i tot articles de roba, tot això amenitzat amb música a alt volum, la qual cosa contravé la norma autonòmica d'activitats.



La llicència d'aquest espai compta amb una declaració d'interès general per a «escola de ioga i desenvolupament humà». Les festes il·legals en l'emplaçament, un sòl rústic protegit, excedeixen clarament l'àmbit d'aquesta llicència, segons ha assenyalat el Consistori.



Sobre la base de la Llei 7/2013 d'activitats, aquestes accions representen una infracció molt greu i, per tant, els promotors s'enfronten a sancions econòmiques que podrien oscil·lar entre els 100.000 i els 300.000 euros.



La batlessa del municipi, Tania Marí, ha posat l'accent que a Sant Joan estan compromesos a mantenir la legalitat. «Aquest tipus d'activitats no sols violen les nostres lleis, sinó que també comprometen la seguretat i la tranquil·litat de la nostra comunitat. No tolerarem operacions que posin en risc el benestar dels nostres ciutadans. Estem decidits a prendre mesures contundents per a garantir que es respectin les nostres normes», ha assenyalat.