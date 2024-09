Menorca Talaiòtica celebra el primer aniversari com a patrimoni mundial a Trepucó

La celebració del primer aniversari de Menorca Talaiòtica com a patrimoni mundial de la Unesco ha congregat aquest divendres més de 120 persones al poblat talaiòtic de Trepucó (Maó).



Encapçalat pel president del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca, l'equip de govern hi ha acudit al complet. A l'acte, també hi han assistit nombrosos representants polítics de tots el municipis de Menorca, així com representants de tots els partits polítics.



En la seva intervenció, Vilafranca ha afirmat: «El reconeixement de la Unesco referma la nostra història, paisatge i cultura. Durant aquest any hem potenciat tres àmbits: la investigació, la difusió i la conservació. Creim que ara toca gestionar, conservar i difondre el nostre patrimoni mundial a les noves generacions a través de projectes com el futur Centre d'Interpretació de la Menorca Talaiòtica. Aquest és un dels principals projectes del mandat. S'ubicarà a la plaça de la Catedral, a l'antiga ferreteria de Ca l'Avi, i serà la seu de la Menorca Talaiòtica».



De la mà del conseller de Cultura, Joan Pons Torres, la vetllada ha començat amb la xerrada del Dr. Manuel Calvo, catedràtic de Prehistòria de la UIB, sobre els reptes de Menorca Talaiòtica un any després de la nominació. Ha prosseguit amb la intervenció del president del Consell Insular de Menorca i la projecció del videomapatge 'Entre el cel i la mar'. L'acte ha acabat amb un tast de cervesa Talaiòtica amb l'arqueòloga Montserrat Anglada i el mestre cerveser Roger Vila.