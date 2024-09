Uns empresaris neerlandesos compren 30 cases a una barriada d'Eivissa per a atraure el turisme

Una parella neerlandesa ha adquirit 30 propietats a la barriada eivissenca de sa Penya, amb l'objectiu de destinar-les al lloguer. Les propietats es concentren al Carrer Alt i al Carrer de sa Pedrera. La parella, formada per Bernardus van Maaren i Nienke Nishi Siekman, té com a meta transformar la imatge del barri amb noves construccions i reformes de propietats existents.

En declaracions al Diario de Ibiza, la parella ha expressat que «el barri ha millorat un munt, no és com abans. Aquí no pujaven els turistes i ara sí, és un canvi perquè es pugui gaudir». Volen «que vingui gent que aporti llum i llevi la foscor». El senyor van Maaren es dedica a la venda de cotxes de luxe de segona mà, un negoci que ha ampliat a la maquinària d'obra i embarcacions.

Aquesta compra massiva de propietats com a projecte de realització personal ha suscitat controvèrsia. Alguns comentaris a les xarxes socials reflecteixen preocupació i crítica pel procés de gentrificació evident. «A algú amb 30 propietats haurien de cosir-lo a impostos. L'habitatge no hauria de ser negoci»; «A això, pel que sigui, no li diuen invasió»; «Així estam a les Illes. Qualsevol dia Espanya ens ven a Alemanya»; «La foscor són els veïns del barri??».