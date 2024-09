Cristina Ros i Tomeu Martí conversen sobre els reptes de futur dels mitjans de comunicació en català durant la FirONA

Aquest dissabte se celebra a Es Baluard Museu una nova edició de la FirONA que compta amb debats, música, festa i cinema per celebrar la nova temporada d'Ona Mediterrània.



Avui dematí ha estat el torn del debat i les converses. El dia ha començat amb la taula rodona 'Quins mitjans necessita Mallorca?', que ha comptat amb la participació de membres del GOB, l'Obra Cultural Balear (OCB), la Federació Associacions de Veïns de Palma, la Plataforma Mallorca per la Pau i l'Assemblea sobiranista de Mallorca (ASM).



Tot seguit ha estat el torn de la conversa entre Cristina Ros, directora d'Ara Balears, i Tomeu Martí, director de dBalears; que han parlat sobre els reptes de la premsa en català a Mallorca.



En concret, Ros i Martí han parlat sobre el present i el futur dels mitjans de comunicació en català i han destacat la necessitat de potenciar el treball conjunt amb els moviments socials i les entitats de la societat civil.



Els dos directors també han parlat sobre la dificultat que suposa la incorporació de les dones a llocs de visibilitat dins l'àmbit del periodisme, destacant en aquest sentit l'àmbit de les seccions d'opinió.



Durant la xerrada també han destacat el paper dels ajuts institucionals, així com la capacitat que tenen els mitjans mallorquins de condicionar l'agenda informativa, presentant com a problema d'actualitat coses que abans no ho eren, com ara les discriminacions lingüístiques.



Com a conclusió de la xerrada, Ros i Martí han destacat que sense la feina dels moviments socials, l'Ara Balears, el dBalears i Ona Mediterrània «la situació de Mallorca seria molt pitjor».



Després de la conversa, els debats de la FirONA han continuat amb la taula rodona 'Participació juvenil i mitjans de comunicació' que ha comptat amb la participació de les principals entitats juvenils de Mallorca.



Ja d'horabaixa, la jornada ha continuat amb la part lúdica i festiva gràcies a la Gala dels Mitjans Mallorquins. A banda de les actuacions musicals, s'han atorgat els reconeixements de Ploma i Ona Mediterrània. La part final de la gala l'ocuparà la presentació dels nous espots de la plataforma audiovisual VIDA i l'estrena de la versió definitiva del documental 'Mallorca, un futur en colors'.